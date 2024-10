Suspenden ocho partidos a futbolista que mordió a su rival en Inglaterra (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 22 de septiembre, el Preston recibió al Blackburn Rovers en el estadio Deepdale, esto por la sexta jornada de la Championship (Segunda División del futbol inglés). El duelo culminó 0-0, pero, más allá del marcador, la noticia fue que un jugador del conjunto local mordió a uno de sus rivales en pleno partido.

El montenegrino Milutin Osmajic, quine ingresó de cambio en el complemento del duelo, no logró sus emociones y en un ataque de ira tras perder un balón terminó mordiendo la espalda de Owen Beck, su rival. Increíblemente, el silbante central sólo mostró la cartulina amarilla al delantero del Preston.

Al no ver sancionada la acción con una expulsión al infractor, Beck se acercó en más de una ocasión al juez central, así como a uno de los abanderados. El zaguero incluso señaló el lugar donde fue la mordida. Pero tras las constantes protestas el árbitro terminó por expulsarlo del juego.

Owen Beck trying to tell the linesman that he’s been bit and he’s just ignoring him… officials in this country are useless pic.twitter.com/h3P7hDffdz — sammie (@brfcsammie) September 22, 2024