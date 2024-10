Periodista asegura que Fernando Gago mintió y dejará de ser director técnico de las Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia prensa de posterior al Clásico Tapatío (Chivas. Atlas), Fernando Gago aseguró que nunca recibió una oferta por parte de Boca Juniors para ser su nuevo timonel, por lo que permanecería en Guadalajara. Sin embargo, un periodista argentino confirmó que Gago sí hará uso de la cláusula de rescisión para salir de las Chivas e irse a Argentina.

César Luis Merlo contó para el programa “Línea de 4”, que Gago mintió y cometió un error de comunicación al asegurar en conferencia de prensa que no ha tenido ningún tipo de contacto con los directivos del equipo argentino.

Merlo confirmó que Gago habló con Juan Román Riquelme, directivo de Boca Juniors, para comenzar a afinar detalles del traspaso, mismo que quería ser manejado con cautela.

“Primero y más importante, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte”, dijo el estratega la noche del sábado 5 de octubre.

Merlo afirmó que el timonel argentino ya tiene arreglado su contrato con Boca Juniors y que ya informó a las Chivas sobre su decisión a través de los canales oficiales, pero debido a la “instrumentación” todavía no puede hacerlo público.

“Fernando Gago ya tiene un acuerdo con Boca, y durante el transcurso de esta semana se va a cristalizar el pago de la cláusula de salida. A pesar de lo que Fernando Gago salió a declarar el fin de semana, él ya le comunicó a las Chivas de Guadalajara, vía mail, que hará uso de la ejecución de la cláusula de rescisión y que se terminará yendo”, dijo Merlo.