Rommel Pacheco da marcha atrás a la era de Ana Guevara: mantendrá becas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rommel Pachecho, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), afirmó que no se retirarán becas ni apoyos a deportistas.

Durante su visita a la instalación de la Comisión del Deporte en el Senado, el exclavadista dijo que revisará cada uno de los casos de reducciones de becas en la pasada administración comandada por Ana Gabriela Guevara.

“Yo tengo una buena relación y una de las políticas que vamos a tener son puertas abiertas con los deportistas. Aclarar que después de Juegos Olímpicos, por reglas de operación que estamos revisando, hubo reducciones de becas y algunas personas, deportistas, causaron baja. Yo ya estoy en comunicación con algunos de ellos”, aclaró Pacheco.

Señaló que es un trámite administrativo que no corresponde a esta administración “y que vamos a revisar cada uno de los casos. Yo ya di la instrucción en el área de calidad, que es el área que se encarga de las becas, de que se considere cada uno de los casos y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos”, detalló.

El clavadista olímpico afirmó que tiene la instrucción de que los deportistas tengan todo el apoyo necesario, así como cada una de las federaciones.

“Venimos a apoyar y la instrucción es que los deportistas tengan todo lo necesario, puertas abiertas, comunicación y respondiendo no solamente a los deportistas, trabajar de la mano con las federaciones. Muchas federaciones están en controversia, a veces existen dos federaciones”, destacó.

“Platicar con cada uno de ellos y resolver, porque ellos son el órgano técnico de cada una de las disciplinas y la Conade es el órgano que se encarga de apoyar a esos otros órganos para que los deportistas tengan los apoyos y nos den los resultados en mundiales y Juegos Olímpicos”, afirmó el nuevo titular de la Conade entrevistado tras la instalación de la comisión senatorial.