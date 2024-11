Chiefs bloquean potencial gol de campo del triunfo de Broncos y siguen invictos (Video)

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Los Chiefs han ganado de casi todas las maneras imaginables durante una racha perfecta de 15 partidos que se remonta a la temporada pasada: Patrick Mahomes liderando ofensivas de último segundo para anotar touchdowns, su defensiva realizando paradas cruciales y Harrison Butker pateando goles de campo de la victoria.

El domingo, añadieron un bloqueo decisivo a la lista contra los Broncos.

Leo Chenal fue parte de una oleada roja que se abrió paso por el centro de la unidad de gol de campo de Denver, y el linebacker de los Chiefs logró tocar con la mano el intento de 35 yardas de Wil Lutz cuando el tiempo expiraba, permitiendo que Kansas City escapara con una victoria de 16-14.

"Es un shock completo, ¿sabes? No hay mucho que pueda decir al respecto", dijo Chenal. "Realmente estaba rezando que algo sucediera. Ese momento es muy intenso. Queda un segundo en el reloj, van a patear un gol de campo y sientes el peso del momento".

