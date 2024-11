El Barcelona se estrella en visita a la Real Sociedad al caer 1-0

MADRID (AP) — El Barcelona se fue en blanco por primera ocasión en la temporada al sucumbir el domingo 1-0 en su visita a la Real Sociedad en la Liga española, viendo esfumarse una racha de siete triunfos.

La anotación de Sheraldo Becker a los 33 minutos le dio el triunfo al cuadro vasco. El delantero surinamés definió con un disparo rasante cruzado.

"La Real es un equipo que presiona muy bien. Nos ha costado mucho iniciar la jugada", reconoció el volante azulgrana Pedri González. "En la segunda parte no hemos tenido claridad. Hay que analizarlo y seguir trabajando después del parón. Estamos bien y todavía vamos primeros".

El Barça había hilvanado siete victorias — cuatro en la Liga y tres en la Champions— antes de este encuentro. En sus 16 partidos de la temporada habían marcado por lo menos un gol.

Rumbo a la pausa por los compromisos de las selecciones, los azulgranas comandan el torneo español con 33 puntos, seis por encima del Real Madrid, que el sábado goleó 4-0 a Osasuna. Los merengues todavía tienen un partido pendiente ante el Valencia.

La Real logró apenas su segundo triunfo en casa en el torneo — había sufrido cuatro derrotas y un empate — para ascender a la octava posición con 18 unidades.

La segunda derrota azulgrana en la Liga — y tercera en todas las competiciones — llegó después de mes y medio de un paso incontestable en siete triunfos entre la Liga (cuatro fechas) y Europa (tres), lapso en el que tuvieron un balance de 29 goles a favor por cinco en contra.

Por primera ocasión en una década, el Barcelona se fue sin remate a puerta durante un partido de la Liga española.

La joven estrella Lamine Yamal no entró en la convocatoria del técnico Hansi Flick debido a una dolencia tras el partido de media semana ante Estrella Roja de Champions y observó el revés de su equipo desde las gradas de la Reale Arena.

Robert Lewandowski corrió con mala fortuna con los visitantes cuando aprovechó un mal rechace de Igor Zubeldia para mandarlo a las redes. Pero el VAR anuló la acción ante una ajustada posición adelantada del artillero polaco en el primer cuarto de hora.

Becker no desperdició una falta de coordinación en la zaga rival cuando su compañero Luka Sucic peinó el balón y resolver con el disparo rasante pasada la primera media hora.

Después de verse en ventaja, Mikel Oyarzabal y Becker tuvieron varias opciones francas para hacer más holgada la victoria, pero fallaron en el momento de la definición.

LA ARAÑA PICA

Julián Álvarez facturó el gol en un contragolpe conducido por su compatriota argentino Giuliano Simeone, con el que el Atlético de Madrid se llevó el domingo una victoria 1-0 de visita a Mallorca y los colchoneros no perdieron la estela de los líderes en la Liga española.

La "Araña" abrió la cuenta a los 61 minutos, después de acompañar la escapada de Simeone desde su campo tras ser habilitado por un pase en profundidad del arquero Jan Oblak. Álvarez recibió el pase del hijo del entrenador Diego Simeone al centro del área para remecer las redes con un sutil disparo.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, en el segundo tiempo mejoramos un poco y llegó el gol con el que nos llevamos tres puntos muy importantes", dijo Álvarez, quien fichó en el verano con el Atlético, procedente del Manchester City. "Me siento muy bien, me han ayudado mucho mis compañeros, el staff y el cuerpo técnico a que me adapte lo más rápido posible".

El Atlético — que hilvanó su cuarto triunfo en todas las competencias — cuenta con 26 unidades para ubicarse tercero, un punto por detrás del Real Madrid, que el sábado goleó 4-0 a Osasuna. Provisionalmente, los colchoneros están a siete unidades del líder Barcelona, que más tarde se enfrenta a la Real Sociedad.

Por su parte, Mallorca marcha en el octavo sitio con 18 puntos.

El contragolpe conducido por Giuliano fue la mejor acción de peligro del equipo antes de irse arriba en el marcador, luego de que se fueron al descanso sin hacer un disparo a puerta.

Álvarez suma cuatro goles en el campeonato y siete en todas las competencias. Segundos después de festejar, fue reemplazado por Alexander Sorloth. Giuliano también fue sustituido al mismo tiempo por Ángel Correa.

Una vez con la ventaja, Pablo Barrios gozó de la oportunidad de marcar el segundo, pero su disparo dentro del área fue contenido por el arquero Dominik Greif.

Abdón Prats tuvo la opción de igualar por el conjunto bermellón tras aprovecharse de un fallo de Axel Witsel, pero Oblak desvió el tiro bombeado con el que buscó vencerlo en la recta final.

BETIS SALVA EMPATE

El gol en el quinto minuto del descuento de Marc Bartra le dio al Real Betis el empate 2-2 con el visitante Celta de Vigo. Betis debió remontar dos veces frente a sus aficionados en el estadio Benito Villamarín.

Javi Rodríguez abrió el marcador por el equipo gallego a los 13 minutos y Anastasios Douvikas adelantó otra vez a los visitantes a los 82.

Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini empataron primero por conducto del delantero brasileño Vitor Roque a los 40. Bartra sentenció poco antes del final.

La igualdad dejó provisionalmente al Betis en la sexta posición con 20 puntos. Celta se ubica noveno con 17 unidades.