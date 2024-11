Moody deja atrás 3 goles de campo fallidos y lleva a 49ers a la victoria 23-20 sobre Buccaneers

TAMPA, Florida, EU (AP) — Jake Moody se redimió después de fallar tres goles de campo previamente al convertir uno de 44 yardas cuando el tiempo expiró el domingo, otorgando a los San Francisco 49ers una victoria de 23-20 sobre los Buccaneers de Tampa Bay en el debut en la temporada del running back Christian McCaffrey.

Moody, en su primer juego después de estar ausente tres semanas por un esguince de tobillo, también anotó goles de campo de 28 y 33 yardas para los 49ers, campeones defensores de la NFC (5-4), quienes han ganado juegos consecutivos por primera vez esta temporada.

Pero el pateador, usualmente confiable, que tenía un registro de 13 de 14 antes del domingo, también falló desde 49 y 50 yardas hacia la izquierda antes de errar hacia la derecha en un intento de 44 yardas que habría dado a San Francisco una ventaja de seis puntos con 3:09 restantes.

Las cámaras de televisión captaron al receptor abierto de los 49ers, Deebo Samuel, intercambiando palabras y pareciendo empujar al long snapper Taybor Pepper cuando el receptor se acercó a Moody en la banda después del tercer fallo.

