“Él no quiere que lo vean así”: Excampeón de boxeo mexicano batalla contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El boxeador mexicano Israel Vázquez, tres veces campeón de pesos gallo y súpergallo, fue diagnosticado con fase 4 de sarcoma, que lo dejó sin la posibilidad de caminar y limita su capacidad para hablar, ya que su respiración está limitada.

Vázquez tiene un récord de 44 victorias (32 KOs) y cinco derrotas en su carrera, y es recordado por su rivalidad con Rafael Márquez, con quien se vio en el ring en cuatro ocasiones entre 2007 y 2010. Vázquez se llevó una nariz rota en la segunda pelea, la tercera le desprendió la retina del ojo derecho y tuvo siete operaciones, pero terminó perdiéndolo.

En entrevista con el medio estadunidense “Los Ángeles Times”, su esposa Laura habló del estado de salud del exatleta.

“El doctor nos dijo que, cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, ya estamos hablando con otro doctor que es especialista en sarcoma porque este doctor que lo diagnosticó no es especialista”.