Descalabran al "Vasco" Aguirre al finalizar el partido México-Honduras (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al término del partido en el que la Selección Nacional de futbol cayó 2-0 ante Honduras, el director técnico Javier Aguirre fue golpeado por un objeto que fue lanzado desde la grada, lo cual le provocó un profuso sangrado en la cabeza.

Recién el árbitro acababa de pitar el final del encuentro que se realizó en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, “El Vasco” Aguirre caminaba sobre la cancha cuando lo golpeó lo que parece ser un envase de lata.

De inmediato comenzó el sangrado que le cubrió el lado derecho de la cabeza.

La agresión al entrenador mexicano puede costarle un veto al inmueble.

Unfortunate scenes at the end of the match as Javier Aguirre’s head is busted open by an imbecile in the stands who threw an object directly to El Vasco.



