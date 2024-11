Honduras pide a Javier Aguirre que se disculpe por gestos obscenos e insultos contra su afición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación de Futbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, ofreció una disculpa a Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana de futbol por el botellazo que le lanzaron desde las gradas tras el duelo de Honduras vs. México. Sin embargo, condenó la actitud del timonel mexicano, pues señaló que éste realizó gestos obscenos contra la afición.

“Lastimosamente se dio un incidente al final del partido el cual condenamos. Fue el lanzamiento de un objeto que hirió al profesor Aguirre. Nadie en Honduras está contento con esto, somos un país de alegría, nosotros no somos un país agresivo. Pero también condenamos las actitudes del profesor Aguirre que tuvo con nuestros aficionados hondureños. Esos fueron gestos obscenos que tuvo contra el público, malas palabras que tampoco debe ser, ninguna de las dos cosas se permite en el futbol”, comentó Salomón en entrevista para DIEZ.

El federativo señaló que, durante el partido, Aguirre realizó gestos obscenos a la afición hondureña que se dio cita en el estadio Francisco Morazán, situación que condena. “Y nos disculpamos con él por lo que le pasó y pedimos que él también se disculpe con Honduras por esos gestos”, explicó.

“Esperemos que Concacaf, los árbitros que van a pitar lo piten bien, nosotros no movimos nada en la cancha, esperemos ese respeto de parte de ellos a Honduras. Esperamos que la terna arbitral no caiga en ese favoritismo de un país grande, poderoso, económico, que llena estadios, esperemos que los árbitros no caigan en ese juego, que se un Fair-Play por el bien del futbol de Concacaf”, concluyó.

El combinado nacional hondureño venció 2-0 a los mexicanos en el partido de ida en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Cuando el encuentro culminó, Javier Aguirre se acercó a saludar al colombiano Reinaldo Rueda cuando un objeto lanzado desde las gradas, que parecía ser una lata de cerveza, lo golpeó en el costado derecho de la cabeza provocándole una herida sangrante.