El touchdown final de Geno Smith le da la victoria a los Seahawks 20-17 ante los 49ers (Video)

SANTA CLARA, California, EU (AP).- Este día, Geno Smith anotó en una escapada de 13 yardas con 12 segundos restantes y los Seattle Seahawks rompieron una racha de seis derrotas consecutivas ante los San Francisco 49ers con una victoria de 20-17.

Smith completó siete de ocho pases para 65 yardas y colocó a los Seahawks (5-5) en posición de anotar después de tomar posesión en su yarda 20 con 2:38 restantes. Luego corrió contra una defensa diezmada de los 49ers (5-5) que extrañaron mucho al lesionado defensor Nick Bosa en la última serie ofensiva.

La victoria colocó a Seattle en un triple empate por el segundo puesto de la NFC Oeste con San Francisco y los Rams, un juego detrás de Arizona. Los Niners han perdido tres partidos divisionales, desperdiciando ventajas en el último cuarto en todos ellos después de perder partidos a principios de esta temporada ante los Rams y los Cardinals.

San Francisco había tomado una ventaja de 17-13 cuando Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de 30 yardas a Jauan Jennings con 9:33 por jugar. Los Niners parecían estar en gran forma para lograr una remontada después de detener a Seattle en jugadas consecutivas sin ganancia desde la 37, con los Seahawks necesitando solo 1 yarda para un primer intento.

Pero los 49ers no pudieron agotar el tiempo en la ofensiva y le dieron a Smith y a los Seahawks la oportunidad de remontar. Smith completó 25 de 32 pases para 221 yardas con una intercepción y una carrera de touchdown. Jaxon Smith-Njigba tuvo 10 recepciones para 110 yardas y Kenneth Walker III anotó en una carrera de 1 yarda para los Seahawks.

Purdy completó 21 de 28 pases para 159 yardas con un pase de touchdown, una carrera de touchdown y una intercepción. Jennings tuvo 10 recepciones para 91 yardas y una anotación y Christian McCaffrey ganó 106 yardas desde la línea de golpeo para San Francisco.

Ambas ofensivas tuvieron problemas en la primera mitad, con los 49ers anotando solo una vez en una escapada de 10 yardas de Purdy y los Seahawks conformándose con dos goles de campo largos de Jason Myers después de que Smith fuera capturado en tercera oportunidad en esas series.

