FIFA presenta el trofeo de la Copa Mundial de Clubes inspirado en la NASA y creado con Tiffany & Co.

(AP).- La FIFA presentó este jueves 14 de noviembre un trofeo dorado creado en colaboración con Tiffany & Co. para la disputada y recientemente ampliada Copa Mundial de Clubes. Con un acabado bañado en oro de 24 quilates, el trofeo será levantado por los ganadores del torneo en Estados Unidos el próximo año.

Y a pesar de enfrentarse a una feroz reacción por parte de los sindicatos de jugadores y las ligas, la FIFA claramente visualiza un futuro a largo plazo para el torneo, con el premio dejando espacio para grabar los emblemas de los clubes ganadores durante los próximos 96 años.

“Innovadora, inclusiva, revolucionaria y verdaderamente global, la nueva Copa Mundial de Clubes de la FIFA con 32 equipos merece un trofeo que represente todo eso”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado. “Es a la vez prestigiosa y atemporal: un trofeo dorado que es un símbolo del futuro y se inspira en el pasado”.

Las imágenes difundidas por el organismo que rige el futbol mundial muestran que el trofeo es una serie de discos que pueden transformarse de un escudo a una "estructura multifacética y orbital".

Tiene grabados en 13 idiomas y Braille y se asienta sobre un pedestal negro con el emblema de la FIFA en tipografía dorada. Se entregará una réplica a cada ganador del torneo.

A symbol of the future, inspired by the past ?? Meet the FIFA Club World Cup trophy that will be lifted for the first time at next year’s tournament ?? pic.twitter.com/Qthb74Tgol

La FIFA dijo que había espacio para grabar los emblemas de los ganadores de las 24 ediciones del torneo que se celebra cada cuatro años. Agregó que el trofeo se inspiró en "las misiones al espacio profundo Voyager de la NASA en la década de 1970, la tabla periódica, los mapas de viajes pioneros y la astronomía".

“El Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA es el siguiente capítulo en nuestra larga historia de creación de los símbolos de logros deportivos más venerados del mundo”, afirmó el director ejecutivo de Tiffany & Co., Anthony Ledru.

The trophy is here! ?



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024