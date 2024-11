La portera del Bayern Múnich Mala Grohs sufre un tumor maligno y el club amplía su contrato

MÚNICH (AP).- La arquera del Bayern Múnich Mala Grohs reveló el sábado 16 de noviembre que le diagnsticaron un tumor maligno y el club extendió su contrato en señal de apoyo.

Grohs, de 23 años, ha jugado todos los partidos del Bayern en la Liga de Campeones Femenina esta temporada, incluida la victoria del martes por 3-0 sobre Valerenga.

Grohs estará fuera de acción por tiempo indefinido para poder “concentrarse plenamente en su recuperación”, según informó el Bayern. El club prorrogó su contrato por un año hasta el final de la próxima temporada.

Grohs dijo en un mensaje de video que estaba “muy optimista” antes de su tratamiento.

"Estoy en las mejores manos con los médicos aquí. Las chicas y todos en el club me están apoyando de verdad en todo lo que pueden", dijo Grohs.

“Todo esto es un desafío que no esperaba afrontar ahora, pero con la ayuda de todos los que están aquí, seguro que lo superaré. Voy a intentar estar con el equipo tanto como pueda para absorber la energía que dan las chicas y ser parte de todo, y seguro que nos volveremos a ver muy pronto”.

Grohs se incorporó al Bayern en 2019 y ha ganado tres títulos alemanes durante su etapa en el club. Grohs fue convocada a la selección alemana el mes pasado, pero tuvo que retirarse debido a una operación en las amígdalas y aún no ha debutado con la selección absoluta.

