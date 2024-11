Rommel Pacheco frenará la corrupción: Marijose Alcalá

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, quien fue reelecta para un segundo periodo que cumplirá de 2024 a 2028, confía en que durante la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que encabeza Rommel Pacheco, no existirán actos de corrupción como ocurrió en el pasado, cuando se utilizó a algunas federaciones deportivas nacionales para ayudar a desviar recursos públicos.

En entrevista con Proceso, la funcionaria refiere que injustamente las federaciones deportivas han sido señaladas públicamente como las únicas poco transparentes y corruptas, pero considera que si se han visto inmiscuidas en estos hechos es porque existe otra parte a nivel gubernamental que les ha permitido y fomentado prácticas irregulares, por lo que las invita a denunciar y a no participar en esos actos.

Asimismo, Alcalá destaca que algunas federaciones fueron señaladas o acusadas durante la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade porque no se ciñeron a los intereses de dicho organismo; a las que sí obedecieron, a pesar de tener también irregularidades, no les hicieron nada.

María José Alcalá también desmenuza cuál es la situación actual de las federaciones —natación, tiro con arco y esgrima— que enfrentan problemas, ya sea porque no tienen el reconocimiento del COM, de la Conade o de su respectiva federación internacional y la manera como considera que podrán destrabarse los conflictos que presentan a pesar de los cuales, asegura, los deportistas y entrenadores no se verán afectados porque así lo acordó con Rommel Pacheco.

“Las Reglas de Operación (de la Conade) se deben aplicar para todos y no a modo. Si te caigo bien me las aplicas a todo dar y si te caigo mal ni siquiera te recibo la comprobación de gastos, como es el caso de algunas federaciones que durante la administración pasada no querían recibirles la comprobación, no querían atenderlos porque tenían un conflicto con alguien de la Conade y los maltrataban. Que no se permita ni para un lado (la autoridad gubernamental) ni para otro (las federaciones) salirse de lo que es correcto.

“No es un reto fácil, es difícil que haya transparencia y hacer a un lado la corrupción, pero todos tienen que estar dispuestos porque han sido 10 años durante los que algunas federaciones han sido maltratadas. En ese sentido el director Rommel Pacheco se va a encontrar en una situación complicada. Si tú permites a unos (hacer las cosas mal) y a otros no por cuestiones políticas desde ahí empieza a romperse la autoridad, el respeto, la confianza y empiezan los problemas en el deporte federado”, dice Alcalá.

“No reconoceré a Gabriel Ramos como líder del tiro con arco”: Alcalá

Sobre la creación de una federación para este deporte, la World Archery México, que encabeza el empresario Gabriel Ramos, quien durante la administración de Alfredo Castillo y de Ana Guevara ha sido el único beneficiado con contratos para operar la realización de eventos nacionales e internacionales, Alcalá es tajante: no lo reconocerá como presidente de dicho organismo porque hubo una clara injerencia gubernamental para imponerlo, además de que el COM no fue convocado para la asamblea donde fue elegido y se hizo a espaldas de la mayoría de los afiliados de este deporte.

Gabriel Ramos, imposición de Ana Guevara. Foto: Facebook Archery Mexico.

“No podemos reconocer a esa federación que se hizo con cinco asociaciones. ¿Cuál era la prisa de imponer una federación? También señalamos que no era correcto que alguien que no fuera del tiro con arco (Ramos) la encabezara. Nosotros hemos hablado con diferentes miembros de esta comunidad y comentaron que ellos deben decidir y no debe ser alguien que les impongan. ¿Por qué no invitaron a las asociaciones que ya existían? Si quieres que el presidente sea un proveedor de la Conade pues que convenza a todos, o ¿cuál es su miedo?”, se pregunta.

La presidenta del COM añade que pese a que la elección de Gabriel Ramos se realizó desde marzo último es hora en que él no se ha apersonado con ella ni le ha entregado el acta de asamblea donde fue electo y que solamente “a través de terceros” le pidió que se acercara a la World Archery México, que sí cuenta con el reconocimiento de la Conade y de su federación internacional porque fue creada en la oficina de Ana Guevara.

“El COM tiene el derecho de reservarse el derecho de admisión cuando hay una intervención gubernamental y aquí la hubo con claridad. Hubo una intervención para imponer a una persona”, insiste.

—¿Qué pasaría si Rommel Pacheco le pide que reconozca a Gabriel Ramos?

—Le haré los comentarios debidos, trataré de que haya una armonía sin que tengamos que tener una diferencia por una federación, eso no nos va a impedir trabajar de la mano. No hemos tenido una reunión de trabajo para revisar las federaciones nacionales que tienen algún problema.

A nada de solucionar el problema en los deportes acuáticos

Sobre el conflicto que priva en los deportes acuáticos y que ocasionó que ilegalmente la Conade despojara de sus becas y otros recursos económicos a los deportistas de cinco disciplinas, Alcalá señala que la World Aquatics (la federación internacional) está a punto de tomar una decisión de cuándo se convocará a elecciones y si se creará una nueva federación ante la negativa del expresidente Kiril Todorov de entregar la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Mientras tanto, alega, es buena señal que la World Aquatics haya anunciado una suspensión de dos años a Todorov para participar en cualquier evento relacionado con los deportes acuáticos, pues esto propició que el instituto del deporte de Jalisco (Code) le negara el uso de las instalaciones públicas donde el exfederativo estaba acostumbrado a realizar competencias de distintas categorías a pesar de que está impedido para ello.

“Los institutos del deporte ya empezaron a tener claro (como deben actuar) y empezaron también a declinar su apoyo hacia esta persona. A ellos (a la World Aquatics) les queda muy claro que este hombre no quiere ceder y no quiere entender que cuando tú eres afiliado a una federación internacional aceptas sus reglas porque estás bajo sus estatutos. Este conflicto empezó por un tema de gobernanza, entonces si te niegas a entregar los documentos que te pide tu federación o si te niegas a reconocer que es tu máxima autoridad, ¿para qué quieres estar ahí?

—¿Qué le diría a Rommel Pacheco sobre la decisión que debe tomar sobre si debe proteger o no a Kiril Todorov?

—Que considere todos los elementos que también le otorga la federación internacional en cuanto a lo que es jurídicamente correcto. Esto es cuestión de tiempo, no creo que esta situación se alargue mucho para poder determinar la situación de los deportes acuáticos.

—¿Se atrevería a decirle a Rommel Pacheco que no reconozca a Kiril Todorov?

—No, Rommel como director de la Conade tiene un criterio e inteligencia. Él no es ajeno a todos los problemas que ha tenido esta federación. Yo soy sumamente respetuosa, no puedo decirle que hacer y qué no hacer. Si él está en ese cargo es porque tiene la confianza de la presidenta (Claudia Sheinbaum).

Alcalá pide a Pacheco que revise a profundidad todos los apoyos económicos que la World Aquatics le ha otorgado históricamente a la FMN, porque como ella tuvo que tratar con este organismo para garantizar la participación de los deportistas mexicanos en competencias internacionales se dio cuenta de que se encarga de pagar muchos boletos de avión y hospedajes de los atletas. Pese a ello la federación, que durante 12 años estuvo manejada por Todorov, es una de las que más recursos federales ha recibido de la Conade.

No hay delito que perseguir

Una de las federaciones que está en conflicto con la Conade y ha dejado de recibir recursos es la de esgrima, cuyo presidente Jorge Castro Rea fue desconocido por la federación internacional. Proceso ha dado seguimiento a este caso y publicó que esto ocurrió porque el federativo incurrió en una falta: en 2018 falsificó un documento y la firma de Nathalie Rodríguez, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), para demostrar que lo reconocía como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima (FME) durante el periodo 2017-2021.

En diciembre de 2023, la FIE envió un aviso a la comunidad de la esgrima de México para informar que Castro ya no es presidente de la FME y que había formado un Comité de Transición para la creación de una nueva federación.

Castro Rea, desconocido por la FIE y la Conade. Foto: Miguel Dimayuga.

“La FIE nos informó que Jorge Castro estaba siendo desconocido porque no contaba con el Registro Único del Deporte (el RUD que otorga la Conade) que por eso no se le podía considerar como presidente de la federación. Nosotros le dijimos que en los estatutos de la federación internacional no dice que por no tener el RUD lo puede desconocer. Nosotros solicitamos tanto a la Conade como a la FIE que nos demostraran que se cometió un delito y hasta el momento ninguna nos ha presentado algo que acredite que eso ocurrió.

“Hay algunas federaciones que han sido atacadas porque hace tres años votaron en contra de la candidata a presidir el COM (Norma Olivia González) que ostentaba un cargo en la Conade (fungía como la presidente del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sinade, y después estuvo adscrita a la oficina de la propia Ana Guevara). Me refiero a las federaciones de esgrima, karate, lucha, atletismo, boxeo y también taekwondo. Todas votaron en su contra y por eso fueron atacadas sistemáticamente y, casualmente, algunas fueron o trataron de ser desconocidas por su federación internacional.

—¿Cuándo es el momento para que los presidentes entiendan que ya no pueden estar más tiempo en una federación?

— Cuando dejan de tener resultados, cuando no cumplen, cuando no comprueban dinero, cuando no hacen bien las cosas. Se debe de analizar y revisar cuál es la problemática de cada una. No podemos decir que las federaciones son las malas, no podemos señalarlas así. Cuando le condicionas el dinero (recursos federales) para que la federación sea a modo tuyo, estás amolado, desde ahí estás haciendo lo incorrecto.

—Ya que menciona el taekwondo, ¿cómo podemos defender a alguien como Raymundo González que a los dos últimos Juegos Olímpicos ha tenido una vergonzosa actuación? ¿Cómo se sostiene a esta persona como presidente si lo que vemos es que desde que tomó la federación este deporte se murió?

—No se trata de defender o no defender, sino de que puedas decirle con un análisis técnico cuál es el problema. ¿Es el entrenador? ¿No está haciendo correctamente los entrenamientos? ¿Qué está fallando? Porque es muy fácil decir que durante dos ciclos olímpicos no se han tenido resultados, pero no es la única, hay otras federaciones que podrían tener el mismo caso.

—Justamente porque sus presidentes se han eternizado en el cargo...

—Nosotros (las asociaciones civiles como las federaciones y el propio COM) estamos regidos bajo el Código Civil y también nuestra Carta Magna nos otorga el derecho de libre asociación. Hay presidentes de las federaciones internacionales que tienen más de 35 o 40 años en el cargo.

—Eso también está mal...

—Pero es algo que existe a nivel mundial. El único organismo que te permite tener cuatro ciclos de cuatro años es el Comité Olímpico Internacional y todos los Comités Olímpicos Nacionales por mutuo acuerdo lo aceptamos. Las federaciones internacionales no lo han aceptado.

—Los presidentes se apoderan de las federaciones y no hay poder humano que los quite. Tuvimos el caso de Guillermo Gutiérrez, de la Federación Mexicana de Ciclismo, que le llevó prostitutas a los presidentes de las asociaciones estatales para que siguieran votando por él.

—Eso no me consta. Lo que sí te puedo decir es que los presidentes de las federaciones tienen que rendir cuentas y ser totalmente transparentes.

—Pero no lo son, en el mundo ideal una federación no debería recibir recursos públicos y trabajar con sus propios recursos.

—Nosotros podríamos estar fuera de todo el Sistema Nacional del Deporte y de todos modos los resultados van a ser criticados y cuestionados. También se ha cometido un error cuando han dejado sueltas a las federaciones para que hagan su santa voluntad. Esto también es de coordinación no nada más es decir quítate que ahí te voy. Claro, quien cometa actos ilícitos tiene que asumir sus consecuencias y que se les procese.

—Pese a ello los presidentes pueden seguir al frente de sus federaciones.

—Eso lo decidirán sus agremiados y su federación internacional.

— A Antonio Lozano (presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo) se le procesó y fue hallado culpable, ¿no está mal que una persona que desvió recursos públicos siga al frente de una federación?

—Esa decisión de seguir al frente la tomó una federación internacional, es algo que el COM no decide. El tema de Toño Lozano por supuesto que es cuestionable y lo hemos discutido infinidad de veces. Él ha hecho todo lo que corresponde para su defensa. La federación internacional también le hizo un proceso y decidió que él podía seguir al frente. Nosotros tendremos que ser respetuosos de eso.

—Por un lado tenemos a Todorov que está por iniciar un proceso judicial para saber si es culpable o inocente de peculado, imagine que lo sentencian culpable y pueda seguir al frente de la federación.

Todorov, usurpador de la FMN. Foto: Eduardo Miranda.

—Hay una diferencia: que éste ya fue castigado y expulsado por su federación; el otro no.

—Eso también está mal, que a pesar de la sentencia condenatoria siga como presidente.

—Tú dices que está mal, pero es una de decisión de la federación internacional a la que él está afiliado.

—También es un miembro del COM.

—Sí, es un miembro a quien nosotros le hemos exigido que en sus procesos sea totalmente transparente. De parte de nosotros no recibe recursos y cuando ha tenido apoyos del COM pagamos directamente lo que necesita.

—¿Cómo pueden tener credibilidad las federaciones con personas que se perpetúan en los cargos y que han sido señaladas de malversar recursos públicos? En la realización de eventos es donde el dinero se ha manipulado a través de las federaciones porque la Conade asigna dinero mediante un estado y se lo reparten entre todos.

—Las federaciones no son necesariamente quienes proponen ese acto, ellas no son las únicas responsables sino quien asigna el recurso, pero eso pasó en el gobierno en la administración pasada. Hasta este momento el titular de la Conade no ha tenido eventos, no ha asignado recursos y yo creo que él va a ser un hombre con mucha transparencia que tendrá mucho cuidado porque tiene una imagen muy limpia.

“Muchas veces esos recursos ni siquiera pasaron por las federaciones, nada más les decían quién iba a realizar (qué empresa) el evento. No podemos señalar únicamente a las federaciones, para que haya un acto de corrupción tiene que haber dos, tienen que estar dispuestas ambas partes para actuar de esa manera”.

—Las federaciones deberían denunciar eso...

—Sí deben hacerlo para limpiar su imagen. Cuando alguien les propone algo indebido deben decirlo porque al final ellos son los que resultan ser los malos, los señalados. Esta administración debe ser totalmente diferente, debe terminar con todas las cuestiones de corrupción o con eso de que te doy (dinero), pero a cambio de algo.