Rafael Nadal y el capitán de la Copa Davis de España no confirman si jugará antes de retirarse

FUENGIROLA, España (AP).- Rafael Nadal sintió una mano en su hombro izquierdo mientras salía de la sala de conferencias en un complejo turístico en la costa sur de España este día, tras su primera sesión de preguntas y respuestas con reporteros desde que anunció que la Copa Davis de esta semana será su último evento antes de retirarse.

Nadal dio la vuelta para toparse con Carlos Alcaraz, su compañero de equipo y sucesor aparente, que le dijo algo al oído. Puede ser que Nadal, de 38 años, y Alcaraz, de 21, compartan cancha por última vez este próximo martes, cuando España enfrente a Países Bajos en los cuartos de final en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga.

Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que no juegue: ni Nadal, ni el capitán español, David Ferrer, quisieron confirmar si el campeón de 22 Grand Slams participará. Lo que está claro es que la carrera de Nadal pronto terminará.

¿Qué extrañará más? Nadal dice que la sensación de competencia y el salir a la cancha y ver a todos los aficionados ahí. El ganador del duelo entre España y Países Bajos jugará en las semifinales el viernes contra Canadá o Alemania. El campeón se decidirá el domingo.

“Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada”, añadió Nadal. "Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí”.

Nadal dijo que no tiene sentido seguir “si yo no puedo competir sin ser competitivo... Es una decisión meditada la de la retirada. Ahora vengo a ayudar al equipo e intentar llevarnos el título”.

En la conferencia de prensa del equipo celebrada en un hotel en Fuengirola, a unos 20 kilómetros al sur del lugar de la competencia, se le preguntó a Nadal cómo se ha sentido en los entrenamientos en los últimos días y si está listo para jugar.

“Esa es una pregunta para el capitán”, respondió Nadal, provocando una risa de Ferrer, sentado a la izquierda del jugador estrella. ¿La respuesta de Ferrer? “Aún no lo sé”, dijo.

Quizás esto influya: Nadal tiene un récord de 29-1 en su carrera individual en la Copa Davis, un porcentaje de victorias de .967, que es el más alto para cualquiera que haya jugado más de 15 partidos.

Hace mucho tiempo, en 2004, Nadal perdió su debut en la Copa Davis con el checo Jiri Novak, pero desde entonces ganó 29 partidos consecutivos. Habrá dos partidos de individuales y uno de dobles en cada enfrentamiento.

Nadal podría aparecer sólo en individuales o sólo en dobles —posiblemente junto a Alcaraz, su compañero en los Juegos Olímpicos de París— en ambos, o en ninguno.

Ferrer tiene hasta las 16:00 horas, una hora antes de que comience el juego, para presentar su alineación. La razón por la que el estadio con capacidad para 9 mil 200 personas está agotado para el martes: podría ser la última oportunidad de ver a Nadal jugar un partido competitivo.

“Estar junto a él en sus últimos momentos de tenis, para mí es súper especial. No sólo para mí, sino para todo el equipo”, aseguró Alcaraz. “Es precioso para el equipo que tengamos la oportunidad de acompañar a Nadal en este torneo”.

Nadal sufrió una serie de lesiones en las últimas dos temporadas y ha disputado solo 23 partidos oficiales de individuales en ese lapso, incluyendo un récord de 12-7 este año.

“Lo normal era retirarse en 2024. Creo que es realmente lo que tenía que hacer y sé que he hecho todo lo que debía", comentó Nadal, quien admitió que lo pensó durante mucho tiempo. “Aceptarlo como tal y que no sea ningún tipo de drama. He hecho ese último esfuerzo que requería la situación. Tomé la decisión y al final tuve que decir hasta aquí”.