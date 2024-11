Fluminense rompe vínculo con Marcelo tras discusión con el director técnico

RÍO DE JANEIRO (AP).- Este día, el Fluminense, club de la infancia Marelo, del exfutbolista del Real Madrid, puso fin a su contrato, dos meses antes de que expirara y un día después de que el defensa se peleara con el técnico Mano Menezes.

El club brasileño confirmó en un comunicado que tomaron la decisión de mutuo acuerdo. “La institución y el vínculo emotivo entre el Fluminense y Marcelo continúa”, aseguró el club

El año pasado, Marcelo ganó el campeonato estatal de Río de Janeiro y la Copa Libertadores con el Fluminense, que fue el equipo de su infancia antes de unirse al Real Madrid al final del 2006 cuando tenía 18 años. Con el Madrid ganó cinco veces la Liga de Campeones y seis veces la liga doméstica.

Menezes iba a utilizar a Marcelo, de 36 años, como suplente en los últimos minutos del enfrentamiento ante el Gremio en la liga brasileña, pero el defensa pareció estar cuestionando las indicaciones del técnico, que cambió de parecer y pidió que entrara el delantero John Kennedy.

“Iba a darle ingreso a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de parecer. No iba a resolver ningún problema para nosotros, iba a ingresar para ayudarnos a mantener lo que teníamos (en el marcador). Eran dos, tres minutos para el final”, indicó Menezes en conferencia de prensa.

Fluminense estaba arriba 2-1 en ese momento, pero Gremio empató de penalti poco antes del silbatazo final para empatar en el Maracaná. Fluminense marcha en la decimosegunda posición de la tabla general en la liga brasileña con 37 puntos en 32 encuentros.