Jugadores bloqueados por la ONEFA piden intervención de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, ya está enterado del conflicto que existe en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) que ha bloqueado injustamente la inscripción de los jugadores Víctor Patiño y Hussein Santillán a la actual temporada de los 14 Grandes.

Los dos futbolistas representados por el abogado especialista en derecho deportivo Luis Fernando Jiménez mandaron una carta a Rommel Pacheco el 23 último, para pedirle urgentemente su intervención de acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte, dado que la ONEFA es organismo afiliado a la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) y por lo tanto es uno de los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade)

En la misiva Hussein Santillán expone que ha sido víctima de la ONEFA al violarse sus derechos deportivos al no permitírsele jugar en la presente temporada e incluso denuncia agresiones verbales y físicas de los entrenadores de Leones de la Universidad Anáhuac México, campus norte cuando era jugador de la institución en 2022.

“Jugué futbol americano en la liga mayor temporada 2022 en el equipo Leones, sin embargo, por maltrato físico y verbal de los entrenadores, particularmente el de línea ofensiva del equipo me retiré de dicho equipo, renunciado a mi beca deportiva”, escribió Santillán.

La carta explica detalladamente cómo Santillán pidió su liberación de Pumas Acatlán para jugar en Pumas CU, de este modo, podría cambiar de equipo sin tener que cumplir con el periodo de un año de inactividad que marca el reglamento de la ONEFA. Ya que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con libre tránsito en sus dos equipos.

Posteriormente el presidente de la ONEFA, Alfredo Trejo Lucero informó a Pumas CU que Hussein no iba a poder jugar en la temporada. La ONEFA bloqueó el registro del jugador bajo el argumento de que fue reclutado de manera ilegal por el head coach Julio Nava, pues ambos fueron parte de la Selección Mexicana que participó en el Tazón Azteca en noviembre de 2023.

“Esta evidente violación a mis derechos deportivos. Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitamos su inmediata intervención, con base a sus facultades de ley, para que no se continúen generándome agravios de manera irreparable a causa de este acción desmedida y desproporcionada realizada por integrantes del SINADE, que afectan a los atletas”, se lee en la carta.

Por su parte Víctor Patiño quien recientemente fue suspendido dos años por el Consejo de Honor y Justicia por haber jugado el fin de semana ante los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin estar registrado, también exige la intervención de Pacheco.

“El pasado 10 de septiembre de 2024 presenté ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) contundente Recurso de Apelación contra la ilegal actuación de la Federación Mexicana de Futbol Americano, A.C. así como de sus asociados Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, A.C. (ONEFA), y el Equipo de Futbol Americano Linces México, por violar mis derechos constitucionales y humanos, mismo que fue admitido bajo el expediente CAAD-RA-94/2024.

“El tribunal deportivo me otorgó la Suspensión Provisional para los efectos de que no se me impida mi participación como atleta dentro de la temporada 2024 de la Liga Mayor de Futbol Americano para participar con el equipo Pumas Acatlán, resolución que ha sido desacatada por las responsables”, escribió Patiño.

De acuerdo a la Ley General de Cultura Física y Deporte en el artículo 30 se detalla que la Conade tiene la responsabilidad de supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y organismos afines realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables.

Así como verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos se cumplan, sin olvidar las obligaciones que se lleguen a tener con los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables que se pudieran presentar.