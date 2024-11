MADRID, (EUROPA PRESS).- El extenista suizo Roger Federer publicó una carta abierta al español Rafa Nadal, quien fuera su rival en las pistas y amigo fuera de ellas, para "antes de emocionarse" en cuanto se vean una vez el manacorí se retire de las pistas, tras las Finales de la Copa Davis que se disputan en Málaga estos días, asegurar que fue el rival que le llevó al más allá, un amigo del que sentirse orgulloso y destacar el honor que fue para él coincidir en sus carreras.

"Comencemos con lo obvio: me ganaste... Y mucho. Más de lo que logré vencerte. Me desafiaste de una manera que nadie más podría hacerlo. En tierra batida, me sentí como si estuviera entrando a tu patio trasero y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé. Me hiciste reimaginar mi juego, llegando incluso a cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando lograr alguna ventaja", le dedicó Federer a Nadal.

Para el suizo, sin duda una de las mayores leyendas del tenis junto a Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic, el último del 'Big Three' que todavía seguirá en liza el siguiente curso, la rivalidad con Nadal fue más que sana, hasta valorar los 'defectos' ajenos. "No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Poner tus botellas de agua como soldaditos de juguete en formación, arreglarte el pelo, ajustarte la ropa interior. Todo ello con la máxima intensidad. En secreto, me encantaba. Porque era tan único, eras tan tú. ¿Y sabes qué? Me hiciste disfrutar aún más del juego", se sinceró.

Pero no fue así al principio, cuando un joven Rafa Nadal llegó desde Manacor para destronar el suizo, que era el rey de las pistas y lo siguió siendo un tiempo, pero con el torpedeo constante del español. Y el primer cara a cara real fue en Miami, en 2004, cuando un Nadal que "mostraba sus bíceps" ganó de manera convincente al suizo.

"Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje y terminamos haciéndolo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir: ¡Qué racha tan increíble has tenido! ¡Incluyendo 14 Roland Garros históricos! Enorgulleciste a España... Enorgulleciste a todo el mundo del tenis", aseguró Federer.

En su emotiva carta a un Nadal que vive sus últimos días como tenista profesional, Federer se desnuda emocionalmente. "Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido. Promoviendo juntos el deporte. Jugar ese partido en mitad hierba, mitad tierra batida. Rompiendo el récord de asistencia de todos los tiempos al jugar frente a más de 50.000 aficionados en Ciudad del Cabo. Siempre desgastándonos el uno al otro en la cancha y luego, a veces, casi teniendo que sostenernos en las ceremonias de trofeos", recordó.

Una de las anécdotas más personales es que los hijos de Roger Federer pasaron por las instalaciones de la Rafa Nadal Academy de Manacor, la misma que Roger Federer ayudó a lanzar. "Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos muy contentos de que todos nuestros niños se hayan formado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho, como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupó que mis hijos volvieran a casa jugando tenis siendo zurdos", escribió bromista.

Federer cerró recordando su propia despedida, con Rafa Nadal en la pista, a su lado. "Y luego está Londres: la Copa Laver de 2022. Mi último partido. Para mí significó todo que estuvieras a mi lado, no como mi rival sino como mi compañero de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche y compartir esas lágrimas será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera", valoró.

"Rafa, sé que estás centrado en el último tramo de tu épica carrera. Hablaremos cuando esté terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a su familia y a su equipo, quienes desempeñaron un papel fundamental en su éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y lo hará con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación", se sinceró uno de los hitos del tenis y del deporte.