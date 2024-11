Aficionado del Atlas narra cómo fue apuñalado por seguidores de las Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Soria, aficionado del Atlas, denunció que él y su hijo menor de edad fueron atacados por un grupo de siete seguidores de las Chivas la noche de este jueves 21 de noviembre, esto tras la victoria 2-1 de los Zorros ante el Guadalajara en el Estadio Akron durante el duelo del Play In.

Soria compartió su experiencia en redes sociales, donde explicó que asistió al partido acompañado de su hijo, de 16 años. Al finalizar el encuentro, permanecieron algunos minutos en las gradas para tomarse fotos. Sin embargo, al dirigirse hacia la salida se encontraron con sus agresores, quienes portaban camisetas del Guadalajara.

“Creo que me retiro de ir a los estadios de futbol mexicano, cuatro heridas con arma blanca (dentro del estadio), una de ellas perforó mi pulmón derecho”, escribió Soria en su cuenta de Facebook.

Los atacantes, antes de iniciar la agresión, les gritaron: “Ya chingaron a su madre”. Soria relató que protegió a su hijo durante el ataque, hasta que llegó la policía.

“Golpearon a mi hijo y empezaron a jalarle la playera. Yo lo abracé, hice como conchita, nos tiraron al piso. Yo lo que hice fue ponerme encima de mi hijo para que no lo golpearan, y fueron como unos 30, 40 segundos de que estuvimos recibiendo patadas y golpes”, comentó en entrevista con el portal digital Mediotiempo.

Tras la intervención de la policía, Soria fue trasladado a la enfermería del Estadio Akron, donde no recibió la atención médica adecuada, ya que sólo contaban con gasas y no había equipo para suturar ni ambulancias disponibles.

“Me moví por mis propios medios, creo que algo andan haciendo mal. Todo esto por defender a mi hijo, qué bueno que fui yo y no él”, expresó.

Posteriormente, acudió a la clínica 89 del IMSS en Guadalajara, donde le diagnosticaron una perforación en el pulmón.

“Me vio una doctora, me sacaron una tomografía, y ahí me dijeron que traía el pulmón perforado, que me tenía que quedar en observación. Me cosieron, y me quedé toda la noche.

“Me sacaron otra radiografía, y ya vino la doctora de cirugía, y ya me comentó que tengo que estar 48 horas aquí en observación, internado, y si todo va bien, si el pulmón no colapsa o algo, me voy de alta en reposo total en casa por 15 días. Pero si hay algo distinto con el pulmón, se tiene que hacer una punción para sacar el aire que está dentro de él”, añadió.

Después de que se hiciera pública la denuncia, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció que abrió una carpeta de investigación en contra del Guadalajara por no garantizar la seguridad en el inmueble.

"Después de ser reportado por el Comisario del Partido, se abrirá un procedimiento de investigación en contra del Club Guadalajara con fundamento en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Sanciones, con relación al aparente incumplimiento de las obligaciones del Club local en cuestión de seguridad, así como el comportamiento impropio de los grupos de animación y público en general.

La Comisión Disciplinaria abre investigación sobre lo sucedido en el Estadio Akron. pic.twitter.com/faMzzfF2dX — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 22, 2024

Hasta el momento ni Chivas ni el Atlas se han pronunciado al respecto.