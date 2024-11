Racing conquista la Copa Sudamericana, su primer título internacional desde 1988

ASUNCIÓN (AP).- Racing Club puso fin a una sequía de 36 años. Con una sólida actuación en todas sus líneas, el equipo argentino derrotó este día 3-1 a Cruzeiro y conquistó por primera vez la Copa Sudamericana, su primer título internacional desde 1988.

Los goles en la primera parte de Gastón Martirena y Adrián “Maravilla” Martínez, y uno más de Roger Martínez en el tiempo agregado del complemento, le permitieron a la Academia volver a festejar en un certamen regional. La última vez había sido en la Supercopa 1988 —antecedente de la Sudamericana— justamente ante Cruzeiro. De aquel equipo era parte su actual entrenador Gustavo Costas.

“Ganamos y lo merecimos porque hicimos un buen primer tiempo. Luego sufrimos; si no sufrimos, no es Racing”, declaró Costas en rueda de prensa. “Este grupo y la gente se lo merecen. Contento y orgulloso de estos chicos”.

Racing, parte del selecto grupo de los cinco grandes del futbol argentino, fue el primer tricampeón de su país (entre 1949 y 1951), primer campeón argentino de la Copa Libertadores (1967) y también de la Copa Intercontinental (1967). Pero lo que siguió fue un largo período de sequía.

Descendió de categoría a principios de los 80, estuvo 35 años sin festejar un título local y tardó 32 años en volver a disputar una final sudamericana. Hasta que en el estadio La Nueva Olla de Asunción, con el apoyo mayoritario de su hinchada, volvió a gritar campeón.

Además de conseguir su cupo a la próxima Copa Libertadores, el cuadro de Avellaneda se embolsó como premio 6 millones de dólares, mientras que Cruzeiro se llevó 2 millones.

Racing salió a imponer condiciones en la final desde el comienzo y estuvo a punto de abrir el marcador a los tres minutos con un tanto de Gastón Martirena, que fue invalidado tras la revisión en el VAR por un fuera de juego previo de Maximiliano Salas.

A los 15, Martirena tuvo revancha y marcó con un tiro-centro desde la banda derecha que sorprendió al arquero Cassio y se coló en el segundo palo. El lateral uruguayo ya había sido clave en cuartos de final y semifinales con sendas anotaciones frente al Athletico Paranaense y Corinthians.

“Cuando anularon el primer gol, no lo podía creer, pero sabía que me iba a quedar otro”, señaló Martirena. “Les conté a mis compañeros y a mi familia que iba a hacer un gol. Gracias a Dios, se me dio”.