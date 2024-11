Ed Sheeran se disculpa con Ruben Amorim, técnico de Man United, por interrumpir entrevista (Video)

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- La estrella del pop británico Ed Sheeran se disculpó con Ruben Amorim tras interrumpir al técnico inadvertidamente durante una entrevista en vivo en televisión.

Amorim charlaba con Sky Sports después del empate 1-1 del Manchester United ante Ipswich el domingo cuando Sheeran se acercó para abrazar al analista Jamie Redknapp. La entrevista se detuvo antes de que Redknapp le dijera a Sheeran que “viniera a saludar dentro de un minuto”.

???? - Moment when Ed Sheeran gatecrashed Ruben Amorim's post-match interview.



Don't care who he is, but think this was so rude and disrespectful.



Couldn't just waited for the interview to finish. pic.twitter.com/gz6JyOZLna