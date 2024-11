CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego del empate 3-3 de su equipo ante el Feyenoord en la fase de grupos de la UEFA Champions League. La imagen del estratega con visibles heridas en su rostro y cabeza causó impacto, especialmente tras conocerse que las marcas fueron resultado de su propia frustración por el desenlace del partido.

El Manchester City parecía tener el encuentro controlado con un marcador de 3-0 en el Etihad Stadium a falta de 15 minutos para el final. Sin embargo, un cierre caótico permitió al Feyenoord remontar y conseguir un empate inesperado, dejando al conjunto inglés con un sabor amargo.

?? Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.



