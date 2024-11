Tras ser premiada Charlyn Corral mantiene su divorcio con el Tri femenil (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).– Se mantiene el conflicto entre la Pichichi mexicana Charlyn Corral y la Selección Mexicana Femenil de Futbol. Luego de que fue reconocida con el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Deportista Profesional, la histórica jugadora nacional condicionó su regreso al Tri:

“Llegué a un punto en el que, si estoy, pero no voy a ser respetada, prefiero no estar. Creo que es un acuerdo mutuo; si el día de mañana las cosas cambian, me dan ese lugar (…) Creo que mis números hablan por sí solos. En este momento sigo haciendo mi trabajo”, dijo.

Noticias Relacionadas Charlyn Corral: Me han faltado al respeto y vetado muchas veces en la selección nacional

Así, la tricampeona de goleo de la Liga MX Femenil confirmó que no estará en el combinado nacional en las próximas convocatorias: “Si yo no voy a ser respetada, prefiero no estar”, insistió.

Actualmente ariete del Pachuca, cuando Corral tenía 14 años se convirtió en la jugadora más joven en marcar un gol en la Copa Mundial Femenil Sub-20 de Rusia 2006 y eso le valió que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) le diera el título de “Niña prodigio”.

Con 18 tantos, la goleadora del torneo que recién finalizó es una de las máximas figural del futbol femenil mexicano, con dos participaciones en Mundiales, una con la Selección mayor y tres con la Sub-20.

En su palmarés Corral tiene una carrera en el balompié estadunidense y en las ligas finlandesa y española, donde logró sumar más de 100 goles; pese a ello, no fue tomada en cuenta para los juegos contra Costa Rica y Panamá que se disputarán el 30 de noviembre y el 3 de diciembre próximos, respectivamente.

“Es un tema complicado, es de ambas partes. Mi último capítulo de selección no fue de mi agrado; soy una jugadora que no merece un trato diferente, sino respetar mi trayectoria. En una concentración dije que, si no me requieren, si creen que no puedo aportar, doy un paso al costado”, dijo la jugadora.

Recordó que en su paso por la selección ha sido minimizada, ignorada e incluso enfrentó intentos que buscaron truncar su carrera.

Charlyn Corral agregó que ella fue quien últimamente ha rechazado su incorporación al equipo por no sentirse valorada.

La última convocatoria de Corral para el Tri femenil, dirigido por el español Pedro López, ocurrió en febrero último para disputar la primera Copa Oro de la categoría.