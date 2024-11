Jugador de futbol americano se lesiona tras festejar como Cristiano Ronaldo (Video)

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Este sábado 2 de noviembre, los Memphis Tigers a la UTSA Roadrunners en el futbol americano colegial de Estados Unidos. El tema deportivo pasó a segundo plano, pues DeMeer Blankumsee, receptor de Memphis, se viralizó en redes sociales tras un festejo que terminó en lesión.

A falta de nueve minutos para concluir el segundo cuarto, Memphis tenía una ventaja de 17-14. En la segunda jugada de posesión, Blankumsee atrapó un pase largo del mariscal Seth Henigan y anotó un touchdown de 69 yardas.

Tras la anotación el receptor emuló un festejo del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, el cual consiste en saltar y caer con las piernas y brazos abiertos, desafortunadamente Blankumsee no lo hizo de manera adecuada y terminó lastimándose su pierna izquierda.

Por si la mala noticia de la lesión no hubiera sido suficiente, los locales sucumbieron ante la UTSA por marcador de 44-36. Memphis Tigers aún no ha dado un reporte médico sobre la gravedad de la lesión de su jugador.

Demeer Blankumsee with the long touchdown but he seemed to hurt himself on the celebration… pic.twitter.com/MTrylqKxWU