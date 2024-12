Barcelona pierde en casa por primera vez esta temporada; cayó 2-1 ante Las Palmas

BARCELONA, España (AP).- Este día, el Barcelona líder de la liga española, perdió en casa por primera vez esta temporada, pues fue sorprendido por Las Palmas 2-1.

El Barcelona jugó de manera excelente en los tres primeros meses bajo la dirección del nuevo entrenador Hansi Flick y estaba en un gran momento tras sus convincentes victorias sobre el Real Madrid en la competición doméstica y el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Había ganado sus ocho partidos en casa.

Pero lleva tres jornadas de Liga sin ganar. Ante Las Palmas, cayó ante la Real Sociedad por 1-0 y empató con el Celta de Vigo por 2-2 tras desperdiciar una ventaja de dos goles en los minutos finales.

Los puntos perdidos significan que el Madrid, a pesar de sus propios problemas, especialmente en la Liga de Campeones, puede superar al Barcelona en La Liga. Está a cuatro puntos del Barcelona con dos partidos por jugar.

"No me importa marcar, me importa ganar", dijo Raphinha después de que su destacada actuación no pudiera poner fin a la mala racha del Barcelona.

“Tenemos que analizar con detenimiento qué estamos haciendo mal. Hemos bajado nuestro nivel y estamos dejando que los partidos se nos escapen. Tenemos nuestro próximo partido el martes (en Mallorca) y tenemos que darle la vuelta a esta situación para poder ganar la liga”.

El Atlético de Madrid quedó a sólo dos puntos del Barcelona en el segundo lugar —y con el mismo número de partidos jugados— después de que Antoine Griezmann anotara un golazo en la goleada 5-0 al último clasificado, el Valladolid.

Historia de Las Palmas

Las Palmas saboreó su primera victoria en Barcelona desde la temporada 1971-72 y apenas su tercera victoria contra el club catalán en total. Las otras visitas del modesto equipo que viste uniforme amarillo a Barcelona se saldaron con 34 derrotas y tres empates.

“Estamos muy contentos porque hemos hecho historia”, afirmó Sandro. “Cuando empiezas la temporada piensas que estos partidos normalmente van a acabar con victorias para el equipo más grande, pero si en algo creemos es en nuestra capacidad de trabajar duro toda la semana para conseguir resultados como este”.

Sandro, exjugador juvenil del Barcelona, ??coronó una excelente jugada de cinco pases de Las Palmas desde su propia área y deshizo con maestría la alta presión del Barcelona en el minuto 49.

Raphinha ya había dado en el larguero en la primera parte antes de empatar en el 61. El delantero brasileño recibió un pase corto de Pedri justo fuera del área, se deslizó por la frontal y remató entre dos defensas.

Pero el Barcelona se vio sorprendido en su segunda jugada cuando Silva controló un balón de Javi Muñoz y remató con fuerza ante Iñaki Peña en el 67. La inesperada pérdida empañó la celebración del 125 aniversario del Barcelona, ??que incluyó el debut de su nueva mascota, “Gato”, un gran felino amarillo que viste la camiseta del equipo.