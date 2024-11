Investigan en Chile denuncia de agresión sexual contra Arturo Vidal y jugadores de Colo-Colo

SANTIAGO (AP).- Este día, las autoridades chilenas informaron que investigan un caso de una presunta agresión sexual por parte de jugadores del club de futbol Colo-Colo, entre ellos el astro Arturo Vidal.

La Fiscalía Oriente de Santiago confirmó que instruyó diligencias para averiguar una denuncia de la supuesta agresión sexual, interpuesta en contra de Vidal y otros futbolistas del popular club y esclarecer los hechos, presuntamente ocurridos esta madrugada en el interior de un bar de la comuna de Vitacura, en la capital chilena.

En la acusación consta que una mujer denunció ante las autoridades que su hermana fue presuntamente drogada y atacada sexualmente por jugadores de Colo-Colo que estaban en el local para festejar una eventual conquista anticipada del campeonato nacional, que finalmente no se produjo.

Tras contactar con su hermana, la mujer pasó inmediatamente a la disposición del Servicio Médico Legal para realizar los respectivos exámenes para confirmar o descartar las sospechas de abuso sexual.

Vidal, de 37 años, llegó a ser trasladado en horas de la mañana a una comisaría de Vitacura, donde pasó por "un control de identidad investigativo”, un procedimiento policial que se aplica cuando existe la sospecha de que una persona ha cometido, está a punto de cometer o ha intentado cometer un delito, explicó en declaraciones a los periodistas el coronel de Carabineros (policía) Gerardo Aravena.

“Esta persona fue trasladada a la 37 comisaría bajo la figura de un control de identidad investigativo y luego pudo continuar con sus actividades”, afirmó.

Vidal no ha formulado declaraciones. Aravena confirmó además que la policía ha realizado pericias en el local y que otros de los jugadores igualmente pasaron por procedimientos similares y han declarado en el propio lugar de los hechos.

Por tratarse de una investigación que “todavía está en etapa preliminar”, el coronel evitó brindar mayores detalles del caso, aunque adelantó que los futbolistas “probablemente también van a ser citados en algún momento a prestar declaraciones”.

“Se indica a un grupo de deportistas en la denuncia, pero no puedo dar más antecedentes porque hay diligencias que se están realizando en este minuto”, explicó Aravena.

Tanto la fiscalía como carabineros evitaron precisar el número exacto de personas involucradas en el caso, pero aclararon que de momento no hay detenidos y que por ahora no darán más detalles para no perjudicar el curso de las investigaciones.