Denuncian a dirigente deportivo por abuso sexual a un niño pelotero

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los padres de un niño de 11 años presentaron una denuncia contra Fernando Hernández Rubio, presidente de la Asociación de Beisbol de Sinaloa, a quien señalan por haber abusado sexualmente del menor durante un torneo infantil organizado por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que tuvo lugar en Ciudad Obregón, Sonora.

La denuncia por el probable delito de acoso y abuso sexual fue presentada el 16 de septiembre último y quedó asentada en la carpeta número 045453/2024 en la agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto de Culiacán, Sinaloa. La investigación se encuentra en la etapa inicial y de recopilación de pruebas.

Los hechos ocurrieron durante la tercera edición del Torneo Infantil de la LMP 2024 que se realizó del 22 al 25 de agosto último, donde participaron 12 equipos, los 10 de la liga invernal (Yaquis de Ciudad Obregón, Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán, Sultanes de Monterrey, Naranjeros de Hermosillo, Charros de Jalisco, Mayos de Navojoa, Tomateros de Culiacán y Cañeros de los Mochis) y dos invitados externos: Grupo México y Lanzadores del Futuro. En total se congregaron 200 peloteros de entre 11 y 12 años de edad.

El niño mencionado formó parte del equipo de los Tomateros de Culiacán que dirigió el mánager Ramiro Fernando Ruiz Serrano, quien estuvo auxiliado por los coaches Óscar David Arámbula Ramírez, Manuel Alejandro López Mendoza, Jorge Alberto Tellaeche Salazar y Jorge Corvera. Fernando Hernández Rubio fue designado como delegado del conjunto.

Fernando Hernández Rubio, El Güero; denuncia en su contra. Foto: Facebook.

Los integrantes del equipo Tomateros de Culiacán se hospedaron en el hotel Fiesta Inn de Ciudad Obregón, donde las habitaciones estaban conectadas unas con otras, por lo que durante las noches que ahí durmieron los niños tuvieron contacto con los entrenadores y el delegado. Según la declaración de Francisco Plata, padre del menor, su hijo fue agredido sexualmente por Hernández Rubio el sábado 24 de agosto. Aunque no hubo penetración, el niño relató que Hernández Rubio lo invitó a dormir en su cama y le realizó tocamientos inapropiados.

Cuando regresó a Culiacán el niño le contó a sus padres que había dormido con el delegado. Estaba muy confundido y abrumado. Al día siguiente, el lunes 26 de agosto, tras notar comportamientos extraños en su hijo sus padres lo llevaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que recibiera atención psicológica. Fue entonces que el menor ofreció más detalles sobre la agresión sexual.

Por la tarde el niño se enfermó del estómago y fue llevado al hospital, donde fue diagnosticado con colitis nerviosa derivada del estrés que había sufrido durante los últimos días.

“Lo que buscamos es que quede un precedente y que no suceda otra vez. La persona (Hernández) sigue como si nada en su cargo y viajó a una competencia en Aguascalientes a cargo de más niños. Un día antes del incidente mi hijo nos contó que otro niño también había dormido con ‘El Güero’(Hernández) y nosotros le dijimos que eso estaba mal, que un niño no debía dormir con un adulto. Aun así mi hijo lo hizo, lo regañamos y dijo: ‘Papá, es que no le pude decir que no, no me pude negar’. Mi hijo lo veía como una autoridad”, dice Francisco Plata a Proceso.

Tomateros de Culiacán: “No es mi empleado”

Antes de realizar la denuncia Francisco Plata contactó a la Asociación Nacional de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, al club de beisbol Tomateros de Culiacán, al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte y a la dirección de deportes del municipio de Culiacán, instancias que le garantizaron su respaldo en la búsqueda de justicia para su hijo.

Sin embargo, los Tomateros de Culiacán, equipo al que representó el menor, no realizó ninguna investigación con el argumento de que Fernando Hernández no es su empleado.

Los clubes de la Liga Mexicana del Pacífico son equipos profesionales de adultos que no cuentan con representativos infantiles, por lo cual realizan try outs o hacen alianzas con las asociaciones estatales para conformar las novenas que los representarán en el torneo de niños. Se hacen cargo de dotarlos de uniformes, de proporcionarles los coaches que los entrenarán y de pagar el traslado de ida y vuelta a la sede de la competencia.

En el caso de los Tomateros de Culiacán desde 2003 Fernando Hernández ha colaborado con este equipo para la participación de los niños en los torneos.

Lo extraño es que el gerente deportivo de los Tomateros, Francisco Campos, no sabe quién fue el directivo que decidió nombrar a Fernando Hernández como delegado, es decir, como el responsable de los niños. Refiere que ya está enterado de la investigación y que simplemente esperarán el resultado de la denuncia de los padres.

“Estamos informados por el padre del niño y el asunto ya está en manos de la fiscalía. Nosotros sólo somos un equipo invitado, pero no tenemos nada que ver con el alojamiento ni la distribución de las habitaciones. De eso se encarga nuestro delegado, Fernando Hernández. Él es una persona ajena al equipo. Estaremos al pendiente de lo que diga la ley”, alega Campos Machado.

Tras la denuncia contra Hernández la agente del Ministerio Público, Marisa Yahaira Delgado Chávez, concedió una orden de protección para el menor. La medida sirve para vigilar el domicilio de la víctima y recibir un auxilio inmediato por elementos policiales en caso de necesitarlo.

Equipo infantil de Tomateros. Foto: Liga ARCO.

“Sí durmió conmigo, pero no le hice nada”: Hernández Rubio

Francisco Plata también envió mensajes de WhatsApp y llamó al número particular de Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe), sin embargo, no obtuvo respuesta. La Asociación de Beisbol de Sinaloa es un socio afiliado a la Femebe, por lo tanto, Fernando Hernández es un hombre cercano al federativo.

La reportera contactó a Mayorga, quien negó que la familia del menor lo haya buscado y aseguró no estar enterado de que exista alguna denuncia en contra de su afiliado. Asimismo, admitió que durante su gestión nunca había sucedido algo similar, por lo tanto, en la Femebe no existe un protocolo para atender denuncias de agresión sexual.

“Ya hablé con Fernando. Lo que tenemos no es información fidedigna, se trata de una supuesta acción, un supuesto abuso. No tenemos conocimiento de alguna denuncia y no he tenido ninguna llamada con los padres, no me han buscado. No hay protocolo porque nunca había pasado algo similar, pero Fernando se está separando voluntariamente. Ya es una decisión de las autoridades, pero no me malentienda, probablemente hablaremos con los padres del menor”, explicó Mayorga.

Proceso tiene una captura de pantalla donde se leen los mensajes que Plata envió a Mayorga el 16 de septiembre a las 17:50 horas.

Enrique Mayorga reveló que Hernández Rubio tomó la decisión de pedir “un permiso” y dejar provisionalmente su cargo como presidente de la Asociación de Beisbol de Sinaloa. Hasta la publicación de este reportaje, la Femebe seguía sin comunicarse con los padres del menor.

La reportera también contactó a Fernando Hernández Rubio, quien niega las acusaciones y asegura se trata de una campaña para manchar su nombre y su trabajo al frente del beisbol infantil. Afirmó que desconoce los detalles de la denuncia y que sus abogados ya están trabajando en el caso. El acusado presume haber recibido el “apoyo moral” del presidente de la Femebe, a quien conoce desde hace varios años.

Hernández Rubio reconoce que los niños sí durmieron con él, ya que su cama era la única de tamaño king size y a los niños “les llamó la atención lo grande que era”. Al estar conectadas las habitaciones los menores iban de cuarto en cuarto jugando y viendo la televisión, la puerta que permite el paso de un cuarto a otro nunca se cerró, señala.

“Conozco al niño y a su familia desde hace mucho tiempo, pero esto es muy extraño porque nunca me buscaron ni para encararme. Yo dormía en una cama king y el niño estaba en la habitación contigua. Ese día el niño dijo que se quedaría a dormir conmigo porque la cama estaba grande y lamentablemente de eso se agarra el papá. ¿Durmió conmigo? Sí, pero de eso a que pasara otra cosa, no”, dice Hernández Rubio.

El denunciado ha fungido durante ocho años como presidente de la Asociación de Beisbol de Sinaloa cuyos estatutos le impiden reelegirse nuevamente. El próximo 31 de diciembre culmina su periodo.

Sin protocolos de protección a menores

Por su parte, el presidente de la LMP, Carlos Manrique, asegura que no estaba enterado de la denuncia hasta que Proceso le hizo la solicitud de entrevista. Como máximo dirigente de la liga invernal planteará el tema a los dueños de los equipos para emitir en conjunto un comunicado y su postura oficial sobre los hechos. Una semana después de la declaración esto no ha ocurrido.

El dirigente deportivo reconoce que jamás se le hubiera ocurrido que fuera necesario implementar protocolos para evitar el acoso o abuso sexual en contra de los menores que participan en los torneos infantiles que organizan.

“Tenemos protocolos generales del torneo, pero la realidad es que hablar de un protocolo de prevención de abuso sexual no hay, ni siquiera se había pensado que pudiera llegar a pasar algo así. Cuando hacemos este tipo de torneos uno tiene la idea de que está trabajando con personas profesionales y uno no llega a dimensionar que pueda ocurrir esto. Es un tema superdelicado y creemos que el camino correcto son las autoridades”, explica Manrique.

Asimismo, adelanta que después del incidente la Liga implementará nuevas medidas de seguridad para proteger a los menores, tales como involucrar más a los padres de familia en el hospedaje durante el torneo, crear un protocolo de acción y prevención del abuso sexual y contratar a personal profesional y capacitado en violencia sexual para asesorar a todos los involucrados.

“Lo primero que debemos hacer es esperar la resolución por parte de las autoridades. Y sí, empezaremos a tomar nuevas medidas de seguridad. Éste es un desafortunado caso que, repito, no quiero darlo por hecho porque aún está bajo investigación. Es una realidad que han pasado casos similares en el país, donde sólo se ensucia el arduo trabajo que se hace por desarrollar el beisbol infantil”, señala Manrique.

A casi dos meses de la agresión, y después de que se hiciera pública en medios locales de Culiacán, los padres del menor han sido tachados de mentirosos y oportunistas por personas allegadas a Hernández Rubio, pues alegan que se trata de una mentira. El niño ya no pudo asistir a un selectivo convocado por la asociación estatal por miedo a represalias.

“Mi hijo no está participando ni participará en ningún torneo donde ese personaje esté involucrado. Esta denuncia es completamente en búsqueda de justicia por los acontecimientos de los cuales mi hijo fue víctima y no obedece a ningún otro interés de carácter directivo, deportivo, social, político o cualquier otro, ya que no tengo el más mínimo interés ni aspiración por algún puesto dentro del beisbol de Sinaloa. Añado también que nadie me obliga ni recomienda levantar esta denuncia como algunos han querido difundir. Somos padres de familia responsables y buscaremos justicia para mi hijo”, escribió Francisco Plata en su cuenta personal de Facebook.