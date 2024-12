El Liverpool vence 2-0 al Manchester City y se sitúa con nueve puntos de ventaja en la Premier

(AP).- Una victoria por 2-0 contra el Manchester City este día dejó al Liverpool con nueve puntos de ventaja en la cima de la clasificación y 11 por delante del cuatro veces campeón defensor de Pep Guardiola.

Los goles de Cody Gakpo y Mohamed Salah expusieron la brecha entre los rivales por el título y enfatizaron la profundización de la crisis de Guardiola, cuyos ganadores seriales de títulos languidecen en el quinto lugar de la clasificación.

"No fuimos perfectos, pero estuvimos cerca de la perfección y esa es la única forma de vencer a un equipo de calidad como el City", dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot.

Ya son siete partidos sin ganar para el City en todas las competiciones, incluidas seis derrotas durante esa racha. La última derrota en Anfield podría haber sido aún más contundente, con Virgil van Dijk estrellándose en el poste y Salah fallando el gol cuando tenía frente a la portería en un partido que el Liverpool dominó por completo.

La multitud local se burló de Guardiola y coreó que lo despedirían por la mañana. Como su equipo no pudo responder, le tocó a él levantar seis dedos en referencia a los seis títulos de liga que ha ganado en siete años durante un período de dominio nacional sin precedentes.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los hinchas del Liverpool le cantan a Guardiola "You're getting sacked in the morning" (Te van a despedir en la mañana). Él responde con las seis Premiers que ganó. ??<a href="https://t.co/oX9RaS4nD1">pic.twitter.com/oX9RaS4nD1</a></p>— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) <a href="https://twitter.com/nahuelzn/status/1863281031064723728?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Quizás tengan razón, que me despidan por los resultados que hemos tenido, pero no me lo esperaba en Anfield”, dijo Guardiola. “Está bien. Es parte del juego. Lo entiendo completamente y lo acepto. Hemos tenido batallas increíbles, increíbles juntos”.

El dominio del City parece cada vez más probable que llegue a su fin esta temporada, con Guardiola soportando la peor racha perdedora de su carrera como entrenador y Liverpool luciendo como un potencial campeón después de un comienzo tan impresionante con Slot.

Son 11 victorias en 13 partidos en la liga para Slot, cuyo equipo también lidera la clasificación de la Liga de Campeones. La victoria ante el City llegó días después de vencer por el mismo marcador al campeón europeo, el Real Madrid, y de haber vencido ya por 4-0 al campeón alemán, el Bayer Leverkusen.

"No creo que nadie, incluyéndome a mí, hubiera predicho esto", dijo Slot sobre el inicio de campaña de su equipo.

Por el contrario, los jugadores del City parecen faltos de confianza, tras haber desperdiciado una ventaja de tres goles contra el Feyenoord en la Liga de Campeones el martes, apenas unos días después de ser goleados 4-0 por el Tottenham.

El equipo de Guardiola podría haber estado por detrás incluso antes del gol inicial de Gakpo en el minuto 12, tras un maravilloso centro de Salah. Y el Liverpool debería haber sentenciado el partido mucho antes de que Salah finalmente convirtiera un penalti en el 78, cuando el portero del City, Stefan Ortega, derribó a Luis Díaz dentro del área.

Guardiola ha perdido cuatro partidos consecutivos de liga por primera vez como entrenador, según informó Opta, proveedor de estadísticas de la Premier League. La última vez que el City perdió cuatro partidos seguidos en la liga fue en 2008, según Opta.