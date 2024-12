Estatuas de estrellas como Harry Kane y Cristiano Ronaldo no siempre convencen

LONDRES (AP).- Un crítico de arte comparó la nueva estatua de bronce de Harry Kane con un personaje de mandíbula prominente que aparece en las tiras cómicas.

En Miami, los observadores dicen que la escultura de Dwyane Wade se parece más al actor Laurence Fishburne que al exbasquetbolista. Por supuesto, el infame busto del portugués Cristiano Ronaldo en 2017 le dio al estelar futbolista una cara regordeta y una sonrisa tonta.

Una estatua de Mohamed Salah en 2018 representó al atacante egipcio del Liverpool con una cabeza desproporcionadamente grande. La figura de Marcelo Gallardo, el idolatrado técnico del club argentino River Plate, fue destapada en 2023 y muchas de las miradas se enfocaron en la abultada zona genital del “Muñeco”.

En 2011, una estatua de guerrero de terracota de Andy Murray en un torneo de tenis en Shanghái provocó risas, incluyendo las del propio deportista:

No siempre ocurrió esto. En tiempos clásicos, los escultores “no tenían absolutamente ningún interés en retratar a las personas con precisión”, explicó Lucy Branch, una conservadora de estatuas con sede en Londres.

“Hay esta idea ahora, en esta era, de que la escultura conmemorativa debería ser como un retrato — debería parecerse exactamente a la persona que se está conmemorando. Pero en realidad esa es una idea muy nueva en la escultura”.

Hywel Pratley, escultor con sede en Londres, estudió innumerables imágenes de la Reina Isabel II para crear una estatua conmemorativa en la ciudad de Oakham, en East Midlands.

Steve Winterburn, escultor del condado de Yorkshire, recomienda acercarse a la familia y amigos del homenajeado para ayudar a encontrar características.

“No quieres que parezca un Madame Tussauds”, dijo Winterburn, en referencia al famoso museo de cera.

Winterburn creó una estatua de cinco grandes de la Rugby League en el Estadio de Wembley.

El busto de Cristiano mostraba al astro portugués con una sonrisa retorcida. Del mismo modo, la escultura de Salah lo presenta sonriendo mientras celebra un gol. En Miami, la boca de Wade está abierta, en la estatua que representa el recordado momento en que el jugador saltó sobre una mesa junto a la cancha y gritó “Esta es mi casa”.

Probablemente sea mejor evitarlo.

Es recomendable comenzar “entendiendo el perfil” antes de determinar las medidas de ancho desde la vista frontal, dijo Pratley.

“Hay mucho que entender. No son dos dimensiones, son tres. Hay una oportunidad exponencial para que todo salga mal. Si tienes el perfil, entonces puedes avanzar con más confianza”.

Winterburn intenta hacer que los ojos “cobren vida” en su trabajo.

“El ojo es el alma de la persona a la que pertenece”, dijo. “Si miras mucho a los personajes esculpidos en el trabajo público, no es broma, están muertos. No tienen nada, simplemente carecen de rasgos, de alma. Con una pintura, si tienes dudas, desvaneces los rasgos. Con la escultura, no hay dónde esconderse”.