Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguars, salió en camilla por una conmoción cerebral (Videos)

JACKSONVILLE, Florida, EU (AP).- El mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, fue sacado del campo en camilla después de recibir un violento codazo en la máscara del apoyador de Houston, Azeez Al-Shaair, que provocó dos peleas en las laterales de la cancha.

Lawrence estaba luchando por una ganancia de 6 yardas en una jugada de segunda y 7 en el segundo cuarto. Inició una barrida antes de que Al-Shaair levantara su antebrazo y atacara al indefenso mariscal de campo.

Lawrence apretó los puños después del golpe, movimientos que coinciden con lo que se conoce como la “respuesta de esgrima”, que puede ser común después de una lesión cerebral traumática. Estuvo en el suelo durante varios minutos mientras sus compañeros de equipo acudían en su defensa y acosaban a Al-Shaair, cuyo último golpe percibido como bajo podría resultar en una suspensión.

Trevor Lawrence was hit late while trying to slide, which led to exchanges between Jags and Texans players. pic.twitter.com/34jwjiDLcN