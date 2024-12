Antonio “Turco” Mohamed es nuevo entrenador del Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara al Torneo Clausura 2025, Antonio “Turco” Mohamed es presentado como nuevo director técnico del Toluca. Será el noveno equipo mexicano que dirija el argentino en el máximo circuito nacional.

“Estaba ansioso en junio o julio, cuando el mercado estaba abierto. Después no quería tomar otro equipo a la mitad del camino, pero el club da las herramientas y ese match de buscar el objetivo. Cuando me hablaron, no lo dudé ni un segundo. Espero aportar la experiencia que tenemos”, declaró Mohamed durante la conferencia de prensa de su presentación.

El Turco no vaciló al decir que el objetivo del conjunto Escarlata es “llegar a la final y ganarla”. Recordando que en certamen que recién concluyó, cayó 4-0 en los cuartos de final ante el América.

Como timonel en México, Mohamed ha conquistado cinco títulos: tres Ligas MX (Tijuana en 2012, América en 2014 y Rayados en 2019), además de dos Copas MX (Rayados en 2017 y 2020).

El primer duelo del Toluca del Torneo Clausura 2025 será contra los Xolos de Tijuana, el próximo viernes 10 de enero.