Por abusos y maltratos, Cruz Azul y Atlante huyen del estadio Azul

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El propietario del club de futbol Atlante, Emilio Escalante, lamenta que el equipo que adquirió en 2020 ya no podrá disputar sus partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, debido a que no pudo llegar a un acuerdo con la familia Cosío, dueña del inmueble y de la Plaza de Toros México, y quien le faltó el respeto a la institución azulgrana.

El desacuerdo se tradujo en que el Atlante ahora jugará en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, en el municipio de Zacatepec, Morelos, y dejará atrás la inversión millonaria que hizo cuando decidió salir de Cancún y regresarle a los aficionados el equipo a la Ciudad de México.

“Cuando regresamos al Atlante revivimos el estadio Azulgrana. En el primer año y medio gasté entre 17 y 20 millones de pesos para arreglarlo y renovarlo, desde la pintura, la cancha, hasta el alumbrado”, comenta el propietario del club.

Escalante revela que en 2020 firmó un primer contrato para jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes por tres años. Cuando venció, renovó por otros dos años, mismo que vencía hasta junio de 2025. También compartió algunas de las cláusulas: los Cosío se quedaban con el 15% de la venta de boletos de los partidos como local y el pago por la renta del inmueble, que asciende a 7 millones de pesos por cada torneo.

Emilio Escalante. "No permitiré que maltraten al Atlante". Foto: Facebook AtlanteFC.

Los abusos

Escalante denuncia que el personal que trabaja para el estadio les robó balones, uniformes y material de entrenamiento. Además, señala que quienes operan la taquilla, quienes también laboran para los Cosío, constantemente reportaban haber vendido menos boletos cuando bastaba con ver las gradas para darse cuenta de que la entrada había sido mayor.

El empresario asegura que los problemas con la administración del inmueble comenzaron hace dos años, por ello buscó hablar directamente con Antonio Cosío Pando para encontrar una solución.

No obstante, sólo una vez, en los últimos 10 meses, fue recibido por Cosío. Los inconvenientes continuaron. Después de aquella reunión, Escalante únicamente pudo contactar a su arrendador a través de sus representantes.

Uno de los mayores problemas que la institución azulgrana tuvo con la administración del recinto fue cuando hace dos años le prohibieron a sus jugadores entrenar ahí cuatro veces a la semana, tal y como estaba estipulado en el contrato.

La razón, de acuerdo con Escalante, es que el estadio era rentado para eventos privados o fiestas, cosas ajenas al futbol. Esto obligó al Atlante a buscar otro sitio para entrenar sin contratiempos.

“Agradezco profundamente a Emilio Azcárraga Jean por permitirnos, sin ningún tipo de cobro, entrenar en el antiguo Centro de Capacitación (Cecap). Cuando se enteró de lo que sucedía él nos ofreció directamente esa opción”, menciona el empresario.

Desde entonces ese sitio, que se encuentra a un costado del estadio Azteca y que hasta 2015 fungió como el Centro de Capacitación de la Federación Mexicana de Futbol, que fue la casa de la Selección Mexicana y el lugar de entrenamiento de los árbitros, se convirtió en la nueva sede atlantista.

El estadio Neza 86, situado en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, así como el estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México, fueron barajeados como opciones para mudarse. Pero, según el empresario, el costo para remodelarlos y que cumplieran con los requerimientos necesarios para jugar en la Liga Expansión eran impagables.

El estadio Azteca ya se encontraba ocupado por el América varonil y femenil, así como por el Cruz Azul, por lo que no había cabida para otro equipo.

El acabose de la desgastada relación entre el Atlante y la familia Cosío ocurrió el 2 noviembre último, cuando el inmueble de la Ciudad de los Deportes fue clausurado por la alcaldía Benito Juárez, debido a que los administradores del inmueble empalmaron dos eventos, el partido Cruz Azul-Santos Laguna de la jornada 15 de la Liga MX, con un concierto de la empresa Disney en la Plaza de Toros México, que también fue cerrada por el alcalde Luis Mendoza.

Por esta situación, el domingo 3 de noviembre, los atlantistas, quienes tenían programado su duelo como locales ante el Tampico Madero a las 17:00 horas, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Expansión, terminaron jugando un día después en las instalaciones de La Cantera, de los Pumas.

“Quiero ser muy claro sobre la llegada del Cruz Azul y América al estadio Ciudad de los Deportes. Jamás hemos tenido un problema con esas instituciones, al contrario, desde que llegaron (en 2024) sólo han sumado. Incluso yo di el aval para que jugaran ahí. Sus dueños han sido propositivos. Los Cosío no han tenido la misma apertura y le han dado preferencia a los eventos de la Plaza de Toros México y las consecuencias son que ni siquiera la final de ida del América contra Rayados se jugó ahí, sino en Puebla (porque ya estaba programada la corrida de toros del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe)”.

La mudanza

En 2023, Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos, inició su campaña por la gubernatura. Escalante afirma que en ese año recibió una propuesta de la entonces candidata para llevar a ese estado una filial del Atlante para que jugara en la Liga Premier (Segunda División) y lo hiciera en el “Coruco” Díaz. Sin embargo, el plan no se concretó.

“La gobernadora y yo nos conocemos desde hace unos años, de ahí la invitación. Además, me contó que parte de sus planes era promover el deporte entre los jóvenes morelenses y crear un semillero del Atlante y, por supuesto, sumarnos al equipo del Zacatepec (actualmente milita en la Liga Premier).

“Cuando decidimos mudarnos temporalmente de la Ciudad de México, la opción natural fue Morelos, sitio que de inmediato nos recibió con los brazos abiertos y en este año y medio de contrato que tenemos para estar ahí daremos lo mejor para el estado y la afición que siempre nos ha acompañado y la que se sume”.

—¿Esta mudanza temporal es un retroceso en su proyecto de regresar al Atlante a sus raíces?— se le cuestiona a Emilio Escalante.

—No. Vemos esto como un reto que nos hará más fuertes. Y quiero dejar claro que el equipo no se va por negocio, sino porque no voy a dejar que nadie le falte el respeto a este equipo, pues antes que presidente atlantista soy un aficionado más. Si quisiera sacar dinero de aquí hubiera tomado otras decisiones, pero éste es el equipo del pueblo y no sé, a lo mejor es lo que le molesta a la administración del estadio Ciudad de los Deportes, que quien va a ver al Atlante es el pueblo y es diferente de quienes acuden a la Plaza de Toros México.

Disturbios después del Cruz Azul vs América. Foto: Miguel Dimayuga.

El estadio Ciudad de los Deportes ha sido la casa del equipo azulgrana en cinco periodos: 1947-1957, 1983-1989, 1990-1996, 2000-2002 y 2020-2024. Ahí conquistó dos títulos de liga (1946-47 y 1992-93), dos de Copa (1950-51 y 1951-52), un Campeón de Campeones (1951-52), también una corona de la Segunda División (1990-91) y un título de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), en 1983, así como el Apertura 2021 de la Liga Expansión.

Un estadio sin futbol

Respecto a la incertidumbre sobre la permanencia del Cruz Azul y América, Antonio Cosío Pando dice en entrevista con Proceso que las negociaciones con ambos equipos aún están en marcha, por lo que no hay una decisión final. Precisó que con ambas instituciones no existe ningún inconveniente para que continúen jugando en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

“El Atlante tiene muy buenos aficionados, no es nada contra ellos o el tamaño del equipo, pero operativamente no hubo la coordinación adecuada ni llegamos a un arreglo en los montos económicos, y hay que sumar que no se pueden tener eventos simultáneos (con la Plaza de Toros), por eso decidieron irse. Es entendible. Con los otros dos equipos estamos muy contentos y esperamos que en el futuro podamos contar con al menos uno de ellos”, comenta Cosío Pando.

El empresario no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones del contrato con el Cruz Azul que ya venció y zanja la conversación cuando se le pregunta si estarían dispuestos a remodelar el estadio.

Una fuente del club cementero cercana a las negociaciones revela que no se pudo llegar a un acuerdo con la familia Cosío porque no mostraron ningún interés por ajustar las comisiones que cobran por la venta de boletos, alimentos y bebidas, que en su conjunto ascienden al 40 por ciento de los ingresos que genera el equipo por jugar en esa sede.

A pesar del alto cobro, los Cosío tampoco ofrecieron remodelar o hacer mejorías en el estadio, cuyas instalaciones son viejas (fue inaugurado en 1946) y presta servicios deficientes, por ejemplo en la iluminación o en los baños, lo cual ya no es funcional ni para la afición ni para los jugadores.

Lo más grave es que el estadio no cumple con los requisitos que pide la Concacaf para llevar a cabo los partidos de la Liga de Campeones, mejor conocida como Concachampions, lo cual obligaría al equipo a buscar una sede alterna para estos partidos internacionales.

Por si fuera poco, durante el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura 2024 donde Cruz Azul recibió al América, se suscitó un enfrentamiento entre los reporteros y algunos jugadores y directivos celestes cuando se encontraron en el pasillo del estadio. Los futbolistas encendidos por la derrota reclamaban al árbitro central sus decisiones, situación que algunos de los medios grabaron.

Como esto molestó a los jugadores hubo reclamos y jaloneos, específicamente al reportero Edgar Malagón, del portal Medio Tiempo, situación que no hubiera existido si los futbolistas y los reporteros no tuvieran que pasar por el mismo lugar donde se encuentra el vestidor y la sala de prensa. El de la Ciudad de los Deportes es el único estadio donde esto ocurre por la forma como fue construido.

De acuerdo con la misma fuente, la propia FMF recomendó a la institución celeste jugar en otro estadio como el Cuauhtémoc de Puebla, al tiempo que Grupo Caliente les ofreció como opción La Corregidora, en Querétaro. Pese a ello al director técnico de la Máquina Celeste, Martín Anselmi, no le agrada la idea, toda vez que los traslados de ida y vuelta se convierten en recorridos de ocho horas que terminan por impactar en el rendimiento físico de los jugadores. El argentino se resiste a jugar como local fuera de la capital del país.

Hasta el cierre de esta edición, el Cruz Azul seguía en negociaciones tanto como el Patronato del Club Universidad como con la directiva de los Pumas para tratar de llegar a un acuerdo que les permita compartir el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria mientras termina la remodelación del Azteca y pueden volver a usar ese inmueble con el que tienen un contrato vigente hasta 2028.

De igual manera, la directiva cementera continúa buscando un terreno en la Ciudad de México donde construir un nuevo estadio para tener su propia casa y dejar de peregrinar.