“Le perdí todo el respeto, no lo soporto”: Verstappen sobre Russell tras ser sancionado en Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto neerlandés Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Qatar, señaló directamente a George Russell de la escudería Mercedes, como el responsable de que los oficiales de la Fórmula 1 lo penalizaran, lo cual le costó la pole position el sábado último.

El tetracampeón de Fórmula 1 no se guardó nada al hablar sobre el británico, recordando el incidente ocurrido durante la Q3, cuando Verstappen rodaba a baja velocidad preparando su vuelta rápida y Russell, que venía detrás, tuvo que frenar de manera repentina para evitar una colisión.

El altercado ocurrió cuando, según los reportes, Verstappen conducía "innecesariamente lento" mientras preparaba su vuelta rápida. Este movimiento obligó a Russell a reaccionar rápidamente para evitar un choque.

Aunque inicialmente el episodio no parecía tener consecuencias graves, Russell logró convencer a los comisarios de que la acción del neerlandés era peligrosa, lo que derivó en una sanción que le arrebató la pole position.

“Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche (el sábado) lo perdí completamente con él. Me pareció ridículo cómo intentó endilgarme una penalización por ese caso. También estaba muy enfadado con él por eso", declaró Verstappen.

Cuando le preguntaron si buscaría hablar con Russell para aclarar lo sucedido, Verstappen rechazó esa posibilidad y criticó la actitud del británico, a quien acusó de tener una doble cara.

"De momento, no. ¿Sabes lo que pasa? Él siempre se porta muy bien aquí delante de la cámara, pero cuando está ahí dentro, es sólo otra persona, no lo soporto. Entonces, en realidad, también es mejor irse a la mierda, porque no necesito (tener) nada que ver con eso”, concluyó el neerlandés.