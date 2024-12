¿Por qué la NFL está poniendo juegos del Día de Navidad en Netflix? Esta es la razón principal

Netflix tendrá uno de sus días más importantes el miércoles desde que el sitio se lanzó en 1998, cuando transmita dos partidos de la NFL por primera vez.

"NFL Christmas Gameday en Netflix" comienza con un programa previo de dos horas a las 11 a.m., antes de que Pittsburgh reciba a Kansas City. Baltimore se enfrenta a Houston en el segundo juego.

El gigante del streaming acordó un contrato de tres años en mayo para transmitir los juegos del Día de Navidad.

¿Dónde estarán disponibles los juegos? Los 282.3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países podrán ver los juegos, marcando la primera vez que un solo medio distribuye un juego de la NFL a nivel global. Netflix tendrá los juegos disponibles en cinco idiomas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

Los juegos también se transmitirán en los afiliados de CBS en Kansas City, Pittsburgh, Baltimore y Houston. La política de la NFL dicta que los juegos en cable o que se transmitan exclusivamente también deben estar en una estación de aire en los mercados de los equipos competidores. También estará disponible en dispositivos móviles en Estados Unidos para aquellos que tengan NFL+.

¿Por qué la NFL está poniendo juegos del Día de Navidad en una plataforma de streaming?

La razón principal es el dinero. La liga está obteniendo 150 millones de dólares de Netflix por los dos juegos esta temporada. También continúa los movimientos de la NFL hacia el streaming: los juegos de los jueves por la noche están en su tercera temporada en Amazon Prime Video y el paquete "Sunday Ticket" se trasladó a YouTube TV el año pasado.

Pero la Navidad es un miércoles cuando los juegos usualmente no se juegan. Es cierto, pero la liga no estaba dispuesta a renunciar a la Navidad después de ver los ratings. Los tres juegos del año pasado promediaron 28.68 millones de espectadores. El juego de la tarde entre los Raiders de Las Vegas y los Chiefs lideró, con un promedio de 29.48 millones.

Los Chiefs, Steelers, Ravens y Texans jugaron el sábado, dándoles el mismo tiempo de recuperación que tendrían si jugaran el domingo y luego el jueves.

¿Qué está en juego para los equipos que juegan?

Los cuatro han asegurado lugares en los playoffs de la AFC, pero la siembra sigue en juego.

Kansas City (14-1) puede asegurar la primera siembra, lo que significaría una exención en la primera ronda y el campo de casa durante los playoffs, con una victoria sobre los Steelers. Pittsburgh y Baltimore están empatados en la cima del Norte de la AFC en 10-5, con los Steelers manteniendo la ventaja de desempate debido a un mejor récord de conferencia.

Houston (9-6) ha asegurado el Sur de la AFC y tiene la cuarta siembra.

¿Netflix ha solucionado sus problemas de transmisión desde la pelea de Jake Paul-Mike Tyson?

Netflix espera que sí. Brandon Riegg, vicepresidente de series no ficticias y deportes de Netflix, dijo que el sistema fue probado bajo estrés, y luego algo más, durante la pelea del 14 de noviembre, junto con proveedores de servicios de internet que informaron que también se vieron abrumados por el aumento que ocurrió antes y durante la pelea.

La pelea alcanzó un pico de 65 millones de transmisiones concurrentes, incluyendo 38 millones de transmisiones concurrentes en Estados Unidos. Según el sitio web Down Detector, casi 85,000 espectadores registraron problemas con cortes o transmisión antes y durante la pelea.

¿Podría haber el mismo número de transmisiones de los juegos que hubo durante la pelea? ¿Posible? Sí. ¿Probable? No.

La mayor audiencia para un juego exclusivo de la NFL transmitido fue de 23 millones en Peacock para el juego de comodines de la AFC de la temporada pasada entre los Dolphins de Miami y los Chiefs.

Nielsen medirá las calificaciones de los juegos del Día de Navidad, con números tempranos esperados a última hora de la tarde del jueves.

¿Cuándo podría haber un aumento en la demanda el miércoles? Probablemente sea al inicio de ambos juegos, pero especialmente alrededor de las 5:45 p.m. EST. Eso sería cerca del medio tiempo del juego Ravens-Texans, y cuando Beyoncé estará actuando.

¿Qué otras celebridades aparecerán?

Mariah Carey iniciará el día con una actuación grabada de "All I Want for Christmas is You".

No hay noticias si Taylor Swift hará el viaje a Pittsburgh para ver a su novio, el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce. Swift ha estado pasando tiempo en Kansas City desde que terminó su Eras Tour hace dos semanas.

¿Cuántos juegos de Navidad transmitirá Netflix en las próximas dos temporadas? La NFL tendrá al menos dos juegos el 25 de diciembre en 2025 y '26, con Netflix programado para tener al menos uno cada año. Amazon Prime Video tendrá un juego nocturno con Navidad en un jueves el próximo año.

¿Netflix tiene interés en otros deportes? La asociación mundial de Netflix con World Wrestling Entertainment comenzará el 6 de enero cuando "Monday Night Raw" se traslade al servicio de streaming.

El viernes, Netflix aseguró los derechos en Estados Unidos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2027 y 2031.