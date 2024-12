Las cuatro jugadoras de River Plate acusadas de racismo siguen detenidas en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las cuatro jugadoras del River acusadas de racismo siguen detenidas en Brasil desde el viernes 20 de diciembre por la noche y, además de encontrarse privadas de su libertad, también están incomunicadas en una unidad penitenciaria de San Pablo.

La institución argentina de River Plate trabaja con su departamento legal para tratar de liberarlas, sin embargo, las futbolistas pasaron la Navidad bajo arresto.

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cángaro y Milagros Díaz, continúan detenidas después de que el juez Alberto Anderson Filho rechazara el hábeas corpus presentado por los abogados del club y la representante legal brasileña, Thaís Sankari.

Los hechos ocurrieron el viernes 20 último en el tercer encuentro del torneo amistoso internacional Ladies Cup, donde River y Gremio se enfrentaron. El equipo argentino comenzó ganando, pero Gremio empató sobre el final del primer tiempo, lo que desató una serie de incidentes en el campo de juego.

El festejo del gol del equipo brasileño provocó reacciones en las jugadoras de River, incluyendo discusiones y enfrentamientos con un recogepelotas que, según testimonios, insultó y escupió a las jugadoras. Fue entonces cuando Candela Díaz realizó gestos racistas, un hecho capturado en video y condenado por la Ley 7716 de Brasil, que sanciona severamente el racismo.

Esto ocurrió anoche en un River Plate???? - Gremio???? femenino, 6 expulsadas por la parte del equipo millonario por gestos racistas hacia las brasileñas, por lo que el encuentro se dio por finalizado en el minuto 41pic.twitter.com/xrVrSACiZo — Javi Pérez??????? (@DomenechStats) December 21, 2024

Tras el partido, que terminó con seis expulsadas de River y la victoria otorgada a Gremio por decisión de la organización, las jugadoras involucradas fueron detenidas.

“Después de que las trasladan, ya no tuvimos ningún tipo de información hasta el lunes que recién ahí la pudieron volver a ver a la abogada. El lunes se presentó el habeas corpus que tenía que tener resolución de 24 horas, vieron a las chicas, recibieron cartas de los familiares y la noticia de que posiblemente hoy podrían estar afuera y reencontrándose con sus familias.

“El juez en lugar de conectarse y dar la excarcelación como pidió bajo fianza, dijo que no tenía señal y que no podía dar la excarcelación. Así que hasta el momento seguimos sin comunicación con ninguna de las chicas, están literalmente incomunicadas, no las puede ver nadie más que la abogada. Todo es muy excesivo y no sabemos cuándo las van a liberar”, dijo una de las familiares de las jugadoras al medio FutFemGol.

El lunes, la abogada Sankari presentó un hábeas corpus buscando su liberación para que pudieran afrontar el proceso en libertad. Sin embargo, el juez Filho desestimó el recurso, fundamentando su decisión en la gravedad del delito y en las pruebas presentadas, incluyendo testimonios y registros audiovisuales. ?

La resolución del juez está ajustada al código penal brasileño, que condena con dureza este tipo de comportamientos a partir de una ley promulgada en 2022 que equipara la injuria racial con el racismo, un delito que no permite la fianza y tampoco prescribe. Se trata de una figura que se suele aplicar en los partidos de futbol como en otros eventos deportivos, culturales y religiosos.