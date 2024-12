Alcaldía de Medellín invalida draconiana sanción contra el mexicano Efraín Juárez

MEDELLÍN (apro).- La Alcaldía de Medellín invalidó la draconiana sanción que había impuesto en noviembre pasado una Inspección de policía de la ciudad al técnico mexicano Efraín Juárez por festejar de manera efusiva un triunfo de su equipo, el Atlético Nacional, ante el Deportivo Independiente Medellín.

La sanción, consiste en prohibir el ingreso del entrenador mexicano durante tres años a cualquier estadio de Colombia, y en una multa de seis mil dólares, fue revocada por la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, en una decisión que, según el veredicto, es inapelable.

De esta manera, Juárez fue declarado “no infractor” y supera una polémica extrafutbolística que lo había alcanzado desde el mes pasado.

El entrenador fue sancionado luego de que un partido del pasado 17 de noviembre entre su equipo, el Atlético Nacional de Medellín, y el Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, que ambos clubes comparten, celebró su pase a la final del torneo de Copa viendo hacia el palco donde estaba la directiva de su equipo.

Un inspector de policía interpretó el gesto como una provocación a la hinchada del Independiente, que era la única que ingresó al estadio ese día, pues el equipo jugó como local, y acusó a Juárez de “incitación a la violencia”.

El mexicano, a la postre, llevó a su equipo a ganar el torneo y Copa y, el pasado domingo, también el de Liga, con lo que lo convirtió en doble campeón de la temporada colombiana de futbol.

En una entrevista con Proceso, Juárez consideró “injusto” y “desproporcionado” el castigo que recibió por parte de la inspección de policía por celebrar efusivamente el pase de su equipo a la final de Copa.

“Se me ha condenado, se me ha criticado y se me ha juzgado como persona, más allá del entrenador. Como entrenador, uno debe estar abierto a las críticas por el desempeño profesional, pero en esta circunstancia se me ha criticado en lo personal, se me ha llamado ‘barbaján’, ‘maleducado’, ‘irrespetuoso’ y ‘provocador’. Y eso no lo puedo aceptar porque yo no soy eso”, aseguró.