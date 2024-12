Guardiola responde a cánticos de la afición del Liverpool con gesto polémico tras sumar sexta derrota

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pep Guardiola protagonizó un momento controvertido durante la derrota del Manchester City frente al Liverpool en la Premier League, esto al dedicar un gesto provocador a la afición de los Reds tras recibir cánticos burlones desde las gradas de Anfield.

El partido, disputado en el estadio de Liverpool fue definido por los goles de Cody Gakpo, al minuto 12, y un penalti ejecutado por Mohamed Salah en la recta final. En medio del encuentro, la afición local comenzó a entonar “You’re getting sacked in the morning” (“Te despedirán por la mañana”), en alusión a la complicada situación que atraviesa el City esta temporada, con seis derrotas consecutivas en diversas competiciones y un alejamiento significativo de la cima de la tabla.

Guardiola, que se encontraba en su zona técnica dando instrucciones, respondió al cántico girándose hacia las gradas y levantando ambas manos, mostrando seis dedos, en referencia a los seis títulos de la Premier League que ha conseguido con el Manchester City desde 2016, cuatro de ellos de forma consecutiva.

Liverpool fans absolutely rattled Pep Guardiolapic.twitter.com/WSwf0kI4dP — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 1, 2024

En la rueda de prensa posterior, Guardiola abordó su gesto y ofreció una disculpa mientras reflexionaba sobre la intensa rivalidad entre ambos equipos.

“Estoy muy orgulloso de mis seis títulos contra ese equipo y otros. Lo siento. No esperaba que con el 2-0 en Anfield me cantaran que seré despedido. Tal vez sí merezco ser despedido, honestamente. A lo mejor los seis campeonatos me mantienen en cierta jerarquía o si no ya no estaría.

“Está bien, es parte del futbol. Cuando ganas te ríes, cuando pierdes ellos ríen y tienes que aceptarlo. He estado en muchas batallas increíbles. Cuando estuvo Jurgen Klopp fue inolvidable para mí”, comentó el técnico español.

El Manchester City no ha ganado un partido desde el pasado 26 de octubre, cuando venció 1-0 al Southampton en la Premier League. Desde entonces, el equipo dirigido por Guardiola acumula seis derrotas y un empate entre la liga local, la Champions League y la EFL Cup, quedando 11 puntos por detrás del Liverpool en la clasificación.