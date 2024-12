Muere “El Magnífico”, tres veces campeón mundial de boxeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Israel Vázquez Castañeda, mejor conocido como “El Magnífico”, falleció a los 46 años debido a complicaciones de salud.

Considerado uno de los grandes guerreros del boxeo mexicano dejó una huella imborrable en los cuadriláteros.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Gracias Israel por tantas grandes memorias que nos diste a través de tus actuaciones en el ring, pero sobre todo debajo del mismo. Ahora eres eterno, descansa en paz, todo estará bien”.

Thank you Israel for the so many great memories that you have given us through your actions inside the ring but most importantly outside of it. You are now eternal , rest in peace, everything will be all right. pic.twitter.com/Aa91vKT6cP