Aficionados, en la indefensión por transmisiones de futbol vía streaming

La transmisión del Xolos vs Cruz Azul a través de Caliente TV. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La transmisión de los partidos de la Liguilla que no todos los aficionados pudieron ver debido a que la app de Caliente TV presentó fallas técnicas, puso al descubierto la indefensión en la que se encuentran los consumidores de futbol en plataformas digitales, pues es una audiencia cuyos derechos todavía no están regulados.

Por tratarse de un asunto de interés público los consumidores del producto llamado futbol deben tener garantizado el derecho de acceso a él, por lo que tanto el ente regulador que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como los legisladores deben atender este tema, sobre todo porque la tendencia es que tanto los partidos de las ligas internacionales como de la local sean transmitidos vía streaming.

“Vamos a llamarlos consumidores, pero se trata de audiencias que como no tienen un marco regulatorio están teniendo un mal servicio y (son víctimas de) arbitrariedades. Tendrían que quejarse con Caliente TV, pero ellos van a decir que lo sienten, que la tecnología no está funcionando, pero además que no están pagando y lo que hace este tipo de empresas es decir que están dando el servicio, aunque sea de pésima calidad.

Xolos vs América, partido de Play-In con transmisión fallida. Foto: Chris Noyola/Cuartoscuro.

“Se supone que el IFT es el que regula estos servicios de streaming, pero la institución se ha quedado corta. ¿Por qué no lo ha regulado? Ha sido difícil encontrar la manera porque es algo nuevo, los intereses de los operadores y de las empresas son muy fuertes. Han estado más interesados en regular la televisión y la radio tradicional, y de hecho aún no se ha logrado. Llevamos ocho años prácticamente con los lineamientos de las audiencias en el aire, apenas están por salir. Además, ahorita con la desaparición del IFT no sabemos cómo va a quedar. Vamos muy atrasados en los contextos tecnológicos que estamos experimentando como ciudadanos”, refiere Lenin Martell Gámez, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

Por su parte, el titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, Óscar Díaz Martínez, refiere que este organismo no cuenta con atribuciones para regular los contenidos que se transmiten a través de aplicaciones o plataformas digitales, sin embargo considera que es muy importante que se legisle para que el nuevo organismo que sustituirá al IFT sí pueda llevar a cabo esa tarea para no dejar en la indefensión a quienes consumen contenidos digitales.

“Sí se tendría que empezar a analizar si se dota de atribuciones legales para también regular contenidos audiovisuales transmitidos en plataformas digitales, pero yo no lo vería particularmente centrado en el futbol. Esto es una cuestión de las audiencias, ¿cómo protegemos los derechos de estas audiencias?”.

Caliente TV, competencia de las televisoras

En 2019, la casa de apuestas Grupo Caliente decidió apostar por crear su propia plataforma digital. En septiembre de 2023, Caliente TV comenzó a transmitir en línea a través de su sitio web y su canal de YouTube. Una semana antes del inicio del Torneo Apertura 2024 anunció que los partidos de los Xolos de Tijuana como locales, varonil y femenil, podrían verse en exclusiva vía streaming y ya no en la cadena de televisión Fox Sports.

Pero el romance entre quienes celebraron las transmisiones gratuitas que estaban al alcance de una suscripción terminó durante el partido del Play-In que el 21 de noviembre disputaron los Xolos y el América, ya que la cantidad de personas que intentaron conectarse provocó que colapsara la aplicación. Las quejas en las redes sociales no tardaron en llegar principalmente por la baja calidad de la imagen, porque tenía delay (retraso), la app se cerraba inesperadamente o ni siquiera permitía acceder.

Esta situación obligó a Caliente TV a abrir la señal del partido a través de sus cuentas de YouTube y de X para atajar los reclamos. “No es lo mismo un Xolos vs Puebla de jornada 6 o un partido de Champions del Mónaco en miércoles a la 1 pm que ver al bicampeón en partido de eliminación directa, mal, muy mal su aplicación”, “no están listos para transmitir partidos del más grande”, “todo el día el Boing de Mango (en referencia a uno de los comentaristas) mame y mame con su plataforma y les duró 10 minutos, si no tienen la capacidad vendan los derechos a quien sí pueda hacer una transmisión decente”, “si siempre le hicieron todo el torneo dividiendo transmisión entre la app y las redes por qué justo ahora le quieren cambiar”, “no estaban preparados para tremenda demanda de visualizaciones”, escribieron en las redes sociales algunas de las personas que se molestaron por no poder ver el encuentro.

Con los Xolos calificados a la Liguilla, el miércoles 27 de noviembre fue un día histórico para el futbol mexicano, pues por primera vez un partido de la fase más importante del torneo se transmitió a través de una app y no de un canal de televisión abierta o restringida.

La queja del usuario @RealmenteJesus en la red social X. Foto: Especial.

Pese a las críticas desde días antes Caliente TV anunció que el juego de los Xolos frente al Cruz Azul de los cuartos de final del Apertura 2024 estaría disponible en exclusiva por la app y su sitio web. Nuevamente aparecieron los comentarios cuestionando la decisión, pues los aficionados temían no poder ver el partido y manifestaron sus sospechas. No se equivocaron.

“Es una porquería su transmisión!”, “no jala”, “con datos, con WiFi así está su pinche chingadera de app”, “no sirveeeeeee su app otra vez, ¿ya van abrir la señal para YouTube? Se va acabar el partido y nada que lo puedo ver, no la frieguen”, “porquería de transmisión no se cansan de burlarse del aficionado @LigaBBVAMX”, “no sirve la aplicación, si quieren transmitir partidos empiecen por crear una app eficiente para muchos usuarios a la vez”, “hay cosas que ni gratis quisiera uno como por ejemplo su aplicación”, “abran la maldita imagen en YouTube, su app no sirve para nada”.

En esta ocasión, el comunity manager de la cuenta de Caliente en la red social X atendió los reclamos de los afectados. Uno por uno les preguntó qué problema tenían, pero sólo les recomendaba reiniciar la app, que le mandaran fotos de lo que aparecía en su pantalla y que enviaran un correo a soporte@caliente.tv.

“A mí me falla su app, cuando transmito pantalla desde mi teléfono, este se vuelve loco hasta que tengo que forzar el reinicio”, “se queda con esta imagen y no permite visualizar el partido y durante la transmisión falla y me tengo que salir y volver a entrar, las fallas son constantes, se queda en pantalla blanca. Mejor me puse a ver otra cosa”.

Acciones de defensa

Sobre el punto, Lenin Martell considera que mientras no exista la regulación que se necesita la única instancia a la cual podría acudir quienes intentaron utilizar las plataformas de Caliente TV y no pudieron es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir que la empresa tome las medidas necesarias para la prestación de ese servicio que ofrece y que no cabría la excusa de que como es gratis no tienen la obligación de cumplir.

“Las empresas están obligadas a darle un servicio completo a los consumidores que en este caso también son audiencias. También veo que los poderes, el Congreso y el Ejecutivo, traten de regular este tipo de situaciones porque se han convertido en abusos. A la gente de la industria (del futbol) generalmente le interesa la rentabilidad, no así la respetar los derechos de las audiencias”, asegura.

Por su parte, el doctor en Derecho y Comunicación e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, plantea que sí es muy importante que quienes son aficionados del futbol se organicen para tratar de defenderse de lo que considera una privatización de la transmisión de los partidos. Años atrás prácticamente todos los juegos de la Liga mexicana podían verse en televisión abierta y poco a poco fueron pasando a la televisión restringida.

El juego de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024. Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.

El hecho de tener un servicio contratado permitía a las personas ver los encuentros, pero ahora la difusión de los mismos se ha pulverizado en diferentes plataformas y ni qué decir de los de las Ligas de otros países, es decir, ha habido un encarecimiento que lleva a pensar que sólo una élite pequeña tiene acceso a consumir este tipo de contenidos.

“A través de la legislación o una acción judicial el Estado tiene que definir si el futbol es un bien de interés público por tratarse del deporte más popular en México, habría que hacer algún ajuste en la lista de telecomunicaciones que defina cuáles son de interés público para que haya un equilibrio y evitar que haya una privatización total de las transmisiones. Creo que habría condiciones para que pasara una ley en esos términos”, señala Villanueva.

El portal mediotiempo.com publicó en septiembre último una investigación en la que reveló que pese a que la asistencia de la afición mexicana a los estadios se ha reducido a 20 mil personas en promedio por partido, hasta ese momento del torneo de 83 juegos disputados sólo 31 habían sido transmitidos a través de la televisión abierta.

Para ver los otros 53 partidos los aficionados tuvieron que recurrir a otro sistema, ya sea televisión de paga, a plataformas como YouTube, Amazon, donde se transmiten los juegos de las Chivas; ViX Premiun y Caliente TV que además de a los Xolos de Tijuana también transmite a los Gallos Blancos de Querétaro.

“Aquel que tenga todas las plataformas y también pague por un proveedor de televisión con internet puede desembolsar alrededor de mil 445 pesos mensuales. Una cifra alta, pero que puede variar de acuerdo con las preferencias del usuario”, indica la publicación.

Grupo Caliente no sólo es dueño de Caliente TV, es uno de los principales patrocinadores de los clubes, de la propia LigaMX y un anunciante prioritario en los medios de comunicación que transmiten los partidos de futbol.

Villanueva plantea que mientras se llega a ese punto de si vale la pena o no legislar, los consumidores de las transmisiones de futbol podrían enarbolar una defensa por la vía judicial con acciones como un juicio de amparo sustentado en el interés legítimo.

“Es el camino para poder vencer esa circunstancia, hacerlo a través de un amparo por interés legítimo con amparos adhesivos para lograr una primera aproximación al tema y ponerlo dentro de la agenda”, asegura.

—Los clubes y la propia LigaMX podrían defenderse por la misma vía si consideran que es una imposición a su negocio, pues parte de sus ingresos son por la venta de los derechos de transmisión, se le plantea al abogado.

—Por supuesto que lo van a hacer y están en su derecho. Cuando uno interpone un amparo el juez de distrito va a tener que hacer del conocimiento de los propios dueños de los equipos la demanda de un derecho. Aquí lo que se está buscando es que haya un equilibrio (en las transmisiones por televisión abierta) porque los equipos en la narrativa pública no pueden sostener que el futbol no es un instrumento de identidad y de presión social. Podrían tratar de evitar que la gente se manifieste, pero sin duda hay que ir poniendo el tema en la agenda porque no está y es importante.

“No hay (por ahora) un mediador. Yo creo que cuando un grupo de personas están interesadas en este tema tienen que constituirse jurídicamente de algún modo para ver si esto se judicializa o llega a posicionarse mediáticamente para ser legislado o no”.

Después de que el sábado 1 de diciembre el Cruz Azul remontó para empatar a tres goles con los Xolos de Tijuana logró clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2024. Con ese resultado por el momento se acabaron las transmisiones vía streaming.

Aunque no posee los derechos televisivos de ninguno de los cuatro clubes que disputarán las semifinales del torneo, TV Azteca será la única empresa que transmitirá por televisión abierta los partidos entre América y Cruz Azul y Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey tras haber llegado a un acuerdo con las cadenas ESPN y Televisa.