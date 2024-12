El mexicano Efraín Juárez, un éxito que divide al futbol de Colombia

Juárez. Temporada de ensueño en Colombia. En la imagen, con el New York City de la liga estadunidense. Foto: X @efrajuarez

BOGOTÁ (Proceso).– Cuando parecía que menguaba en Colombia la polémica en torno al director técnico del Nacional de Medellín, el mexicano Efraín Juárez, por su efusiva manera de celebrar los triunfos y por las draconianas sanciones que le fueron impuestas, la controversia afloró de nuevo por cuenta de dudosas decisiones arbitrales que le pueden costar al equipo su pase a la final del futbol colombiano.

Juárez, de hecho, ya pasó la página de las sanciones que le impusieron la Inspección de Policía de Medellín (tres años de prohibición para ingresar al estadio y seis mil dólares de multa) y la liga colombiana de futbol (cuatro fechas de suspensión y 800 dólares de multa), las cuales les fueron suspendidas ante la avalancha de críticas por su desproporción.

Pero ahora el mexicano se topó con un arbitraje evidentemente sesgado que, en pleno cuadrangular para definir la final del futbol colombiano, ha determinado el resultado de dos partidos clave para del Nacional.

El primero, el del 29 de noviembre último, cuando jugando como visitante ante Millonarios de Bogotá, el silbante le anuló el gol del empate al club de Medellín, y el segundo, el lunes 2 de diciembre, cuando Millonarios logró empatar ante el equipo de Efraín Juárez, que jugaba como local, con un penal originado en una jugada que inició con un claro fuera de lugar.

Incluso, aunque revisaron el VAR y el video muestra un fuera de lugar de Millonarios, los jueces ignoraron esa infracción cuyas imágenes han circulado profusamente en redes sociales como prueba de una errada decisión arbitral contra el equipo de Juárez.

El resultado fue que, de los seis puntos que disputaba en esos dos partidos frente a Millonarios, el Nacional solo obtuvo uno.

De no haber sido por esas inciertas decisiones arbitrales, el equipo medellinense, el más popular y que el que más copas acumula en Colombia, habría obtenido cuatro puntos y hoy sería el líder del Grupo A de la final del torneo de liga. Tendría, ya, un pie en la final.

El sesgo arbitral contra el Nacional es tan evidente y ha sido tan criticado en todo el país, que varios medios plantearon la necesidad de revertir la decisión de no declarar fuera de lugar en la jugada que produjo el empate de Millonarios frente al equipo de Juárez el pasado lunes por la noche.

Uno de los festejos polémicos. Foto: Captura de video

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, a quien se le reprocha su afición por Millonarios, tuvo que salir a decir que “será muy complejo” echar para atrás la decisión de no declarar el fuera de lugar en la jugada en que ese equipo bogotano sacó el empate en Medellín.

El cronista deportivo del diario El Colombiano de Medellín, John Eric Gómez, dice que hay “muchas dudas” sobre las motivaciones que habría detrás de las decisiones arbitrales que le han hecho perder puntos al Atlético Nacional, un equipo que, así como tiene millones de seguidores en todo el país, ha acumulado, también, a muchos detractores.

“El arbitraje ha quedado a deber y el Nacional ha sido el más perjudicado”, asegura.

La periodista Fernanda Zuluaga considera que en esta fase del campeonato colombiano de futbol se aprecia “un sesgo” contra el Nacional y contra el técnico Efraín Juárez, a quien muchos comentaristas deportivos criticaron cuando fue contratado por el equipo de Medellín, en agosto pasado, por su falta de experiencia.

Es un hecho que el Nacional es el primer equipo que dirige Juárez. Antes había sido auxiliar del técnico Ronny Deila en el New York City Football Club, en el Standard de Lieja y el Club Brujas de Bélgica.

Zuluaga afirma que, además de ser víctimas de dudosas decisiones arbitrales, Juárez y el Nacional han estado “en el centro de una tormenta como las que suelen provocar las pasiones que rodean a un deporte tan popular como el futbol, que mueve a millones de personas en este país y en todo el mundo y que tiene, en cada aficionado, a un experto que opina con mucho apasionamiento”.

El Nacional de Medellín señala, “es el equipo más grande de Colombia, algo así como las Chivas de Guadalajara en México”.

“Robo” en despoblado

El futbolista en retiro y comentarista de ESPN Faustino Asprilla, quien ha defendido el desempeño de Juárez al frente del Nacional y ha sido crítico de las sanciones que ha recibido el técnico por sus efusivas celebraciones, sostiene que resultado del partido del lunes último, que logró empatar Millonarios, fue producto de una “sinvergüenzada” de los árbitros.

De acuerdo con Asprilla, el sistema del VAR fue usado en ese partido para “manipular el resultado” y eso convierte “a los de la Dimayor y a los del VAR en unos sinvergüenzas y ladrones”.

Con el empate ante Nacional, Millonarios se mantuvo como líder del Grupo A de la ronda final, con tres puntos de ventaja sobre el equipo de Juárez, pero este jueves 5 el club de Medellín obtuvo un triunfo en casa ante el Deportivo Pasto y su rival empató ante el Santa Fe en Bogotá.

De esta manera, Millonarios sigue como líder del Grupo A, pero con tan sólo un punto de ventaja sobre el Nacional.

Todo se definirá el próximo domingo, cuando se cumplirá la última fecha del cuadrangular final de la liga colombiana. Ese día, el Nacional jugará como visitante ante el Santa Fe de Bogotá y Millonarios enfrentará al Deportivo Pasto, también en calidad de visitante.

Mientras se define cuál de los dos equipos pasará a la final, los espacios deportivos en los medios y las redes hablan mayoritariamente de un “robo” al Nacional y de una polémica que tiene otra vez en el centro del huracán al director técnico mexicano, Efraín Juárez.

La noche del lunes 2 de diciembre, tras el partido de la controversia, Juárez, en un gesto inusual, apareció en la rueda de prensa flanqueado por seis jugadores, entre ellos el capitán Edwin Cardona y el popular arquero David Ospina, quien expresó que, con su presencia al lado del técnico querían dar un mensaje de unidad.

El reportero de W Sports TV, Jorge Eliécer López, le dijo a Juárez: “Hoy el foco está precisamente en usted por todo lo que ha pasado y por todo lo que ha tenido que vivir Atlético Nacional en este semestre”.

La referencia del periodista a “todo lo que ha pasado” aludía, desde luego, a las polémicas en que se ha envuelto “el profe” Efraín Juárez por sus apasionados festejos en la cancha cuando el equipo gana o anota un gol.

Vivir la vida al límite

El 17 de noviembre último Juárez festejó con enjundia, de frente a una tribuna, la victoria del Nacional frente a su archirrival Deportivo Independiente Medellín (DIM), el otro gran equipo de la segunda ciudad más importante de Colombia, donde los enfrentamientos violentos y con víctimas fatales entre las porras de ambos clubes es un tema que causa alarma social.

Tras la conferencia de prensa que siguió a ese partido, Juárez fue abordado por un coronel de la policía para que lo acompañara a que la inspectora de policía que vigiló el partido le pusiera un “comparendo” (orden de presentación) por “incitación a la violencia”. La sanción fue una prohibición de tres años para ingresar a ese estadio, la casa del Nacional.

El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, una figura de la derecha colombiana, consideró la sanción “contraproducente y desproporcionada” y dijo que a la inspectora de policía “sólo le faltó expulsar de la ciudad” al técnico mexicano.

La directiva del club apoyó a Juárez y anunció que apelará la decisión ante la Alcaldía, que es la encargada de emitir un fallo definitivo en segunda instancia. Se espera que la sanción sea revocada.

Efraín Juárez, campeón con la Sub-17 en 2005. Foto:

El técnico dijo que nunca buscó provocar a la hinchada del DIM y que su celebración iba dirigida al palco donde estaban los directivos del Nacional. También pidió disculpas a los aficionados del equipo rival, si estos se sintieron ofendidos.

Tres días después, el 20 de noviembre, Juárez fue expulsado de la cancha de juego por celebrar un gol de su equipo frente al Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. La sanción que le impuso la Dimayor por esta expulsión y por su celebración en Medellín, de cuatro partidos, le fue revocada el 29 de noviembre último.

Jero, un aficionado del Nacional, señala que Juárez se ganó el corazón de la afición y que las sanciones en su contra “son parte de una campaña para impedir que el equipo sea campeón”.

Un patrocinador del Nacional es la casa de apuestas Betsson, mientras que su competidor, BetPlay, auspicia la liga colombiana. El periodista Jorge Eliecer López planteó en la rueda de prensa con Juárez del pasado lunes si pudiera haber un interés de BetPlay de impedir que un equipo asociado a Betsson se alce con la copa.

“¿Ustedes creen que lo que están viviendo es normal?”, preguntó enseguida a Juárez, quien esquivó el anzuelo y optó por no referirse a ese tema.

Lo que sí dijo es que “circunstancias ajenas (al futbol)” están gravitando en los resultados del equipo.

Juárez tiene partidarios y detractores en Colombia, como su equipo, el Nacional, y a muchos comentaristas deportivos que lo criticaron desde su llegada al país, por su falta de experiencia, les cuesta retractarse ante los buenos resultados del técnico mexicano.

El comentarista de ESPN, Andrés Marocco, ha dicho que Juárez “tiene que ubicarse” porque “estamos además en un país muy violento, en momentos muy difíciles, muy complicados”. También le ha dicho al técnico: “Esto no es un corrido mexicano”.

Juárez no tiene una personalidad polémica ni suele ofender a nadie, aunque es un técnico recio que habla de frente, con convicción y pasión.

“Yo soy un tipo que vive la vida al límite, y lo han visto, he estado suspendido por vivir la vida al límite, y no me importa”, dijo el lunes pasado, y aseguró que, aunque muchas veces lo han “juzgado mal”, él ha optado por guardar silencio.

En la cancha le cuesta no celebrar los triunfos y los goles de equipo, pero como dice el exfutbolista Faustino Asprilla: “El futbol es así, ¿o qué, ya no se puede ni celebrar un gol?”.