Michail Antonio, delantero del West Ham, sufrió un accidente automovilístico en su Ferrari

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, Michail Antonio, atacante británico-jamaicano del West Ham, sufrió un accidente automovilístico en la región de Essex, Inglaterra, mientras conducía su Ferrari.

Al respecto, el club londinense emitió dos comunicados para informar sobre lo acontecido, así como del estado de salud del jugador.

"El West Ham United puede confirmar que el delantero Michail Antonio ha estado involucrado hoy en un accidente de tráfico. Los pensamientos y oraciones de todos en el Club están con Michail, su familia y amigos en este momento. El club emitirá una actualización a su debido tiempo".

