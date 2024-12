Reportero denuncia agresiones de directivos de Cruz Azul y amenazas de policías (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 8 de noviembre, tras finalizar el juego de Cruz Azul vs. América, donde el conjunto azulcrema se impuso 4-3 en el marcador global, Edgar Malagón, reportero de Mediotiemp, señaló que fue agredido por Iván Alonso, director deportivo del conjunto cementero, y por el directivo Mathias Cardacio.

"Estaba esperando a entrar a la conferencia de prensa, estábamos los reporteros en las escaleras del túnel que da ingreso a la sala de prensa y no nos dejaban pasar porque los jugadores de Cruz Azul estaban muy enojados y le estaban reclamando al árbitro.

“Cuando nos dieron acceso, yo traigo el teléfono para poder grabar el ambiente que se estaba viviendo. Antes de llegar a la sala de prensa, me encuentro de frente a Iván Alonso y a Mathias Cardacio, y a la seguridad. Me dicen que no grabara y me empiezan a jalonear, a empujar y, cobardemente, me empiezan a pegar en las costillas y la espalda, mientras querían arrebatarme el celular, yo no lo solté porque es mi herramienta de trabajo. Había jugadores metidos en el jaloneo y me sacan del estadio", señaló Malagón.

Y continúa: "Afuera del estadio llega personal de seguridad y policía de la Ciudad de México y me detienen como si yo hubiera hecho algo ilegal y uno de seguridad me arranca la acreditación del cuello. El policía se acerca y me susurra una amenaza, algo así como que mañana no iba a amanecer”.

"Respecto a los incidentes en la zona de prensa, están siendo investigados de manera interna a partir de todo el material de video, fotografía y circuito cerrado. En su caso, informaremos a la FMF para proceder conforme a reglamento".