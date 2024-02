David Faitelson admite que inventó que el América compra árbitros (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.con.mx).- El polémico periodista especializado en deportes, David Faitelson, reconoció que inventaba hechos sobre el arbitraje a favor del equipo de futbol América, lo que le ayudó a “crecer” a él y a su colega José Ramón Fernández.

La declaración encendió las redes sociales y obligó al actual comentarista de TUDN a “aclarar” el hecho.

En el programa televisivo “Netas Divinas”, conducido por Paola Rojas, el periodista invitado fue cuestionado sobre su carrera basada en sus ataques al equipo propiedad de Televisa cuando él trabajaba en la competidora, TV Azteca.

“Sí, el antimericanismo nos ayudó a crecer a nosotros, porque el América era el todo poderoso, el dueño de la Federación, era el que mandaba”, dijo Failteson.

También reconoció: “Nosotros decíamos que había historias de árbitros comprados y que el América era gracias al arbitraje, y lo peor de todo es que había gente que nos lo creía”.

En su declaración, el actual comentarista del programa TUDN agregó que “la gente de Pumas, Cruz Azul, decían ‘ah tienen razón ellos, el América gana títulos porque compra campeonatos y porque tienen mucha influencia en la Federación’”, en referencia a la Mexicana de Fútbol.

Cómo se sienten, después de ver esto, los que siguen viviendo de esas mentiras en donde los equipos compran árbitros y los entrenadores y los jugadores lo aceptan? Pero vivir así el fut es más padre para muchos de ustedes, no?pic.twitter.com/5C31TdnkTk — Ramón Raya M.?? (@RAMONRAYA23) February 10, 2024

“Esos tiempos existieron”

Tras esas declaraciones en el programa “Netas Divinas”, y en respuesta a comentarios de usuarios de redes sociales, David Faitelson tuvo que salir a apagar el fuego.

En su cuenta de X aseguró:

“Esos tiempos existieron”, escribió. Sin embargo, reconoció que no tenía pruebas certeras de los hechos.

Y añadió: “Indudablemente, la cercanía del poder del América no fue un invento. Lo que no pudimos comprobar con certeza es cómo el arbitraje ayudaba a los intereses del América, pero de que existieron, existieron, no fueron productos de nuestra imaginación”.

Ramón: no saques de contexto las cosas. Esos tiempos existieron. Indudablemente, la cercanía del poder del América no fue un invento. Lo que no pudimos comprobar con certeza es cómo el arbitraje ayudaba a los intereses del América, pero de que existieron, existieron, no fueron… https://t.co/LOQtk1hsGw — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 10, 2024

Más tarde, afirmó en la misma red social: “El América siempre ha sido un equipo ‘cercano al poder’… Lo fue y lo sigue siendo. Ello, sin duda, deja abierto un paraje muy poderoso a la especulación sobre si ha sido beneficiado a través del arbitraje y de otros intereses…”