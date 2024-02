Diego Villalobos y Trinidad Meza conquistaron el bronce en el Mundial de Doha (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El dúo conformado por Diego Villalobos y Trinidad Meza le dieron a México una medalla más en natación artística.

Los mexicanos conquistaron el bronce en la modalidad de dueto libre mixto en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se celebra en Doha, Qatar.

Con dicha presea, México suma tres en la disciplina en campeonatos mundiales, una plata y dos bronces. Cabe destacar que la prueba no es olímpica.

El equipo sumó un total de 192.5772 puntos que les valieron para quedarse con el tercer lugar.

El oro fue para los chinos Wentao Cheng y Haoyu Shi, que sumaron 224.1437 unidades.

Mientras que el segundo puesto fue para los españoles Dennis González y Mireia Hernández (208.3583).

Las calificaciones de Villalobos y Meza fueron: 35.9500 en dificultad, 78.3500 en impresión artística y 114.2272, en ejecución. Y no tuvieron ninguna penalización en su rutina al ritmo de “La Llorona”.

Con dicho resultado, Diego Villalobos se convirtió en triple medallista mundial con la plata conseguida en Fukuoka 2023 y los dos bronces en Qatar.

A pesar de ser uno de los deportistas que no reciben ningún tipo de apoyo económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que, al igual que su equipo, ha tenido que recurrir a la iniciativa privada y a vender trajes de baño para poder pagar sus viajes y entrenamientos.

????????Trinidad Meza Rodriguez and Diego Villalobos take bronze ??in #ArtisticSwimming mixed duet free with a score of 192.5772 making it the first-ever world championship medal for the duo?? #AQUADoha2024 pic.twitter.com/Zi8kPl8mKu — World Aquatics (@WorldAquatics) February 10, 2024