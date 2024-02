DEA decomisa fentanilo en envolturas de Travis Kelce, jugador de Chiefs y novio de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) decomisó fentanilo en envolturas con una leyenda y una imagen alusivas a Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City y novio de la cantante Taylor Swift.

La dependencia alertó que el revuelo que está provocando el Super Bowl es aprovechado por los cárteles para tratar de enganchar a los jóvenes para que consuman la droga.

Al publicar la imagen, la DEA promovió el lema “One Pill Can Kill” (Una píldora puede matar) para evitar que los jóvenes caigan en la adicción.

“Este fentanilo acaba de ser incautado en la Costa Este. Los narcotraficantes incluso aprovecharán el revuelo del Super Bowl para atraer nuevos clientes. Es importante difundir el mensaje #OnePillCanKill”.

“En 2023, la DEA incautó más de 78.4 millones de pastillas falsas con fentanilo y casi 12 mil libras de fentanilo en polvo. Las incautaciones de 2023 equivalen a más de 388.8 millones de dosis letales de fentanilo. Las incautaciones de fentanilo de 2024 representan más de 23.9 millones de dosis mortales”, detalló la agencia.

