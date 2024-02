Muere locutora de ascendencia mexicana en tiroteo de Kansas; hay 22 heridos, incluidos ocho niños (Videos)

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Ocho niños figuraron entre las 22 personas heridas de bala durante un tiroteo al concluir el desfile del miércoles, en el que una multitud vitoreó a los Chiefs de Kansas City por su victoria reciente en el Super Bowl, informaron las autoridades.

Los disparos dejaron un muerto y provocaron que numerosos aficionados corrieran despavoridos para cubrirse, en otra celebración deportiva en Estados Unidos que es manchada por la violencia con armas de fuego.

Una radiodifusora identificó a una de las personas fallecidas como una de sus trabajadoras, una locutora de ascendencia mexicana.

La jefa de la policía de Kansas City Stacey Graves dio detalles de los fallecidos y lesionados, en una conferencia de prensa. Dijo que tres personas fueron detenidas y que, de acuerdo con las versiones que había escuchado, un grupo de aficionados capturó a un sospechoso.

Sin embargo, Graves no pudo confirmar esa información.

"Estoy enojada por lo que sucedió hoy. La gente que vino a celebrar espera tener un ambiente seguro", dijo la jefa de policía.

Las autoridades no revelaron detalles sobre la gente detenida o un posible móvil de los ataques. Graves dijo que se recuperaron algunas armas de fuego, pero no explicó de qué tipo.

"Hay mucho trabajo por delante. Estamos apenas en las primeras etapas", comentó. "Y todo esto se investiga activamente".

La BBC estaba en vivo cuando pasó el tiroteo en la celebración de los Kansas City Chief por la Super Bowl. Hubo un muerto y 20 heridos, varios de ellos niños ??pic.twitter.com/oLE3JPvoGw — Eduard Ribas Admetlla (@eduribbas) February 15, 2024

Otra celebración empañada por la violencia

Se trata de la celebración deportiva más reciente que queda empañada por la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. El año pasado, un tiroteo en el centro de Denver tras la coronación de los Nuggets en la NBA dejó lesionadas a varias personas.

También en 2023, se registró un tiroteo en un estacionamiento cerca del desfile con el que los Rangers de Texas festejaban la conquista de la Serie Mundial.

Algunas personas publicaron en redes sociales videos impactantes.

Una de las imágenes muestra a alguien que aparentemente realiza compresiones torácicas a una víctima del tiroteo, mientras que otra persona, que está tendida en el suelo, se retuerce de dolor. La gente está llorando detrás.

People are desperately trying to save a young persons life that was just shot at the Super Bowl Parade in Kansas City#KansasCity pic.twitter.com/jbbJKQGkqc — The Saviour (@stairwayto3dom) February 14, 2024

En otro video se ve a dos personas persiguiendo y embistiendo a otra, reteniéndola en el suelo hasta que dos policías llegan.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

Murió locutora de radio

La emisora KKFI informó en Facebook por la noche que su locutora Lisa López, conductora del programa "Taste of Tejano", murió en el tiroteo.

"Este ataque sin sentido ha dejado a una familia y a esta comunidad de Kansas City sin una persona hermosa", informó KKFI en un comunicado.

López Galván, cuyo nombre artístico era "Lisa G", era una madre extrovertida, dedicada y muy conocida en la zona, coincidieron en señalar Rosa Izurieta y Martha Ramírez, dos amigas de la infancia que trabajaban con ella en una empresa de reclutamiento de personal.

Lisa Lopez, a DJ for radio station KKFI, killed in Kansas City mass shooting pic.twitter.com/oIu7rEYn3x — BNO News (@BNONews) February 15, 2024

Izurieta dijo que López Galván había asistido al desfile con su marido y su hijo adulto, ferviente fanático de los deportes, quien recibió un disparo también.

"Ella era el tipo de persona que se colocaría frente a una bala para salvar a cualquiera, así era Lisa", dijo Izurieta.

Entrevistada en noviembre por Kansas City Hispanic News, López narró cómo había surgido su gusto por la música.

Contó la historia de su padre Beto López, quien emigró a Estados Unidos siendo joven desde su localidad natal de La Barca, en el estado occidental de Jalisco.

Prayers for the family of Lisa Lopez Galvan who was killed at the mass shooting in Kansas today. She was a Tejano Dj and the daughter of a mariachi musician. pic.twitter.com/hxGXvWAOxu — Anthony Medrano (@MariachiSHOW) February 15, 2024

El inmigrante aprendió después a tocar varios instrumentos y colaboró lo mismo en bandas que en mariachis.

"¡Todos abajo!"

El ataque ocurrió pese a que había más de 800 agentes policiales emplazados en el edificio de la estación ferroviaria y en la zona, incluidos los techos de varios edificios cercanos, dijo el alcalde Quinton Lucas.

Lisa Money, de Kansas City, Kansas, intentaba juntar algo de confetti cerca del desfile cuando escuchó a alguien gritar: "¡Abajo, abajo, todos abajo!"

Inicialmente, Money pensó que alguien estaba haciendo una broma hasta que vio a los cuerpos especiales saltando la valla.

"No puedo creer que realmente sucediera. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Este debía ser un día de celebración para todos en la ciudad y las áreas cercanas y tienen a un idiota que quiere venir y hacer algo así", dijo.

Kevin Sanders, de 53 años y originario de Lenexa, Kansas, indicó que escuchó un sonido como de fuegos artificiales y luego vio corriendo a la gente. Tras la ráfaga inicial hubo calma y no pensó más al respecto. Pero comentó que las ambulancias comenzaron a llegar después de 10 minutos.

"Apesta que alguien tuviera que arruinar la celebración, pero estamos en una gran ciudad", dijo Sanders

Lisa Augustine, portavoz del Hospital Infantil Mercy Kansas City,dijo que esa clínica atendía a 12 pacientes que estaban en el desfile, incluidos 11 niños, algunos de los cuales presentaban heridas de bala.

El gobernador de Misuri Mike Parson y su esposa estaban en el desfile cuando se detonaron los disparos pero se encuentran bien, dijo Parson en la red social X.

El presidente Joe Biden fue informado del tiroteo y seguiría recibiendo datos actualizados, dijo un vocero de la Casa Blanca.

"El personal de policía estatal está asistiendo a la autoridad local en su respuesta", publicó Parson. "Mientras esperamos para conocer más, nuestros corazones están con las víctimas".

El preparador Rick Burkholder comentó que estaba con el entrenador en jefe Andy Reid, otros integrantes del cuerpo técnico y los jugadores en los autobuses rumbo al Estadio Arrowhead.

"Oro por Kansas City", dijo el quarterback Patrick Mahomes mediante una publicación en X.

Tras el desfile de campeonato de los Nuggets de Denver el año pasado, hubo un tiroteo en el centro de Denver en el que dos personas resultaron heridas, aunque la policía dijo que no cree que el incidente estuviera relacionado con los festejos. El año pasado, una discusión terminó en disparos en un estacionamiento cerca del desfile de los Rangers de Texas por el título de la Serie Mundial. No hubo lesionados.

Las zonas que habían estado atestadas de aficionados quedaron vacías tras el tiroteo. Varios policías y bomberos charlaban de pie detrás de un área acordonada con cinta amarilla.

Una multitud llenó las calles por las que pasó el desfile y algunos aficionados incluso treparon árboles y postes o se subieron a las azoteas para tener una mejor vista. El dueño del equipo Clark Hunt estaba arriba de uno de los autobuses con el trofeo Lombardi. Eric Stonestreet, estrella de la serie de televisión "Modern Family, fue parte de los miles de aficionados.

Los jugadores avanzaron entre la multitud sobre autobuses de dos pisos mientras un DJ y bateristas anunciaban su llegada.

"Estamos coleccionado trofeos", señaló el linebacker Drue Tranquill al tomar el micrófono de un reportero durante los festejos tras la remontada de los Chiefs por 25-22 en tiempo extra el domingo sobre los 49ers de San Francisco.

"Los mejores aficionados en el mundo", exclamó el receptor Mecole Hardman, quien atrapó el pase de touchdown que se selló la victoria.

"Nunca se detengan", gritó Isiah Pacheco en el trayecto.

Muchos aficionados se preguntaron si la superestrella del pop Taylor Swift estaría con su novio Travis Kelce durante el desfile y mensajes. Pero la cantante no apareció por ningún lado al inicio del desfile. En cambio Kelce estuvo con su madre Donna Kelce, considerada una súper estrella entre las madres de la NFL.

La inusual temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados, inusualmente cálida, llevó a que más gente asistiera. De acuerdo con cifras de las autoridades de la ciudad, alcanzaron el millón de asistentes.

"Me lo perdí el año pasado y dije 'No me lo perderé este año", dijo un viejo aficionado de nombre Charles Smith Sr., quien viajó desde Sicklerville, Nueva Jersey.

Tras décadas sin ganar un campeonato, la ciudad comienza a ganar experiencia en desfiles de victoria. Hace cinco temporadas, los Chiefs superaron igualmente a los 49ers para su primer título de la NFL en 50 años. Y también está fresco de la consagración de los Reales en la Serie Mundial de 2015, su primer campeonato de béisbol en 30 años.

Luego, el año pasado, los Chiefs derrotaron a los Eagles de Filadelfia y prometieron que regresarían por más.