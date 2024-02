Tiroteo cerca del desfile de la victoria del Super Bowl en Kansas; un muerto y “múltiples heridos”

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Un tiroteo al final del desfile por la victoria de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl dejó un muerto y al menos ocho personas heridas y envió a los aterrorizados aficionados buscando donde resguardarse.

El jefe de los bomberos Michael Hopkins informó que entre ocho y 10 personas resultaron heridas pero no dio más detalles. Indicó que prevén más información dentro de poco.

La policía informó en un comunicado que dos personas fueron detenidas. Se le pidió a la gente salir de la zona lo más pronto posible.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5 — Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024

Ofilio Martínez, de 48 años, dijo que escuchó disparos a unas cuadras 10 o 15 minutos antes de escuchara el tiroteo cerca del desfile en Unión Station.

“Esto me está poniendo nervioso, da miedo”, indicó.

Kevin Sanders, de 53 años y originario de Lenexa, Kansas, indicó que escuchó un sonido como de fuegos artificiales y luego vio corriendo a la gente. Tras la ráfaga inicial hubo calma y no pensó más al respecto. Pero comentó que las ambulancias comenzaron a llegar después de 10 minutos.

“Apesta que alguien tuviera que arruinar la celebración, pero estamos en una gran ciudad”, dijo Sanders

Lisa Augustine, portavoz del Hospital Infantil Mercy Kansas City, aseguró que el hospital “está recibiendo pacientes del desfile”. No sabía cuántos y no dio detalles de las lesiones.

El gobernador de Misuri Mike Parson y la primera dama estaban en el desfile cuando se detonaron los disparos pero se encuentran bien, dijo Parson en la red social X.

“El personal de policía estatal está asistiendo a la autoridad local en su respuesta”, publicó Parson. “Mientras esperamos para conocer más, nuestros corazones están con las víctimas”.

Governor & First Lady Parson were in attendance when shots were fired near Union Station in KC. They are safe and secure. State law enforcement personnel are assisting local authorities in response efforts. As we wait to learn more, our hearts go out to the victims. — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) February 14, 2024

El preparador Rick Burkholder comentó estaba con el entrenador en jefe Andy Reid y otros integrantes del cuerpo técnico y los jugadores estaban en autobuses regresando al Estadio Arrowhead.

Las zonas que habían estado atestadas de aficionados quedaron vacías tras el tiroteo, con policías y bomberos hablando de pie detrás de un área acordonada con cinta amarilla.

Shots were fired west of Union Station near the garage and multiple people were struck. We took two armed people into custody for more investigation. — kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

Una multitud llenó las calles por las que pasó el desfile y algunos aficionados incluso treparon árboles y postes o se subieron a las azoteas para tener una mujer vista. El dueño del equipo Clark Hunt estaba arriba de uno de los autobuses con el trofeo Lombardi. Eric Stonestreet, estrella de la serie de televisión “Modern Family, fue parte de los miles de aficionados.

Los jugadores avanzaron entre la multitud sobre autobuses de dos pisos mientras un DJ y bateristas anunciaban su llegada.

“Estamos coleccionado trofeos”, señaló el linebacker Drue Tranquill al tomar el micrófono de un reportero durante los festejos tras la remontada de los Chiefs por 25-22 en tiempo extra el domingo sobre los 49ers de San Francisco.

“Los mejores aficionados en el mundo”, exclamó el receptor Mecole Hardman, quien atrapó el pase de touchdown que se selló la victoria.

“Nunca se detengan”, gritó Isiah Pacheco en el trayecto.

Muchos aficionados se preguntaron si la superestrella del pop Taylor Swift estaría con su novio Travis Kelce durante el desfile y mensajes. Pero la cantante no estuvo por ningún lado al inicio del desfile. En cambio Kelce estuvo con su madre Donna Kelce, considerada una súper estrella entre las madres de la NFL.

La inusual cálida temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados llevó a que más gente asistiera. De acuerdo con cifras de las autoridades de la ciudad, alcanzaron el millón de asistentes.

“Me lo perdí el año pasado y dije 'No me lo perderé este año”, dijo un viejo aficionado de nombre Charles Smith Sr., quien viajó desde Sicklerville, Nueva Jersey.

Tras décadas sin ganar un campeonato, la ciudad comienza a ganar experiencia en desfiles de victoria. Hace cinco temporadas, los Chiefs superaron igualmente a los 49ers para su primer título de la NFL en 50 años. Y también está fresco de la consagración de los Reales en la Serie Mundial de 2015, su primer campeonato de béisbol en 30 años.

Luego, el año pasado, los Chiefs derrotaron a los Eagles de Filadelfia y prometieron que regresarían por más.