DJ, madre, pionera, solidaria: así fue Lisa Lopez-Galvan, locutora que murió en el tiroteo de Kansas

Lisa Lopez-Galvan era amante de la música y DJ en el área de Kansas City; tocaba en bodas, fiestas de 15 años y en un bar y parrilla de la Legión Estadounidense. Mezclaba música texana, mexicana y española con R&B y hip-hop, y trabaja como locutora voluntaria en un programa de radio.

También era aficionada de los equipos deportivos profesionales de Kansas City y acudió el miércoles con su esposo y su hijo adulto a Union Station al desfile para celebrar el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl.

Después, su estrecho círculo de amigos supo que había muerto, siendo una de las 23 personas baleadas cuando el desfile terminó en un tiroteo. KKFI-FM, estación de radio en que trabajaba Lopez-Galvan, confirmó su fallecimiento.

Rosa Izurieta y Martha Ramirez trabajaron con Lopez-Galvan durante cerca de un año en una empresa local de dotación de personal, pero la conocían desde que era niña. La recuerdan como una mujer extrovertida y católica dedicada a su familia, apasionada con conectar a quienes buscaban empleo con posibles empleadores, y lista para ayudar a todos.

Además, dijeron, trabajar de tiempo parcial tocando música le permitió a la madre de dos hijos compartir su pasión como una de las pocas DJ latinas.

"Definitivamente, ella fue una pionera. Sabía cómo animar a la gente", dijo Ramirez la noche del miércoles. "Siempre fue muy buena para animar el cumpleaños de las personas y hacer que se sintieran incluidas y amadas".

Las edades de las víctimas del tiroteo van de los ocho a los 47 años, y la mitad de ellas tenían menos de 16, indicó la policía. Izurieta señaló que sus amigos piensan que Lopez-Galvan fue herida en el pecho y que su hijo también había recibido disparos. Tres personas han sido detenidas y la policía indicó que, al parecer, el tiroteo se debió a una disputa entre varias personas.

La policía identificó a Lopez-Galvan como Elizabeth Galvan, de 43 años, y no con el nombre que usaba en su página de Facebook y el que usaron sus dos amigas y la estación de radio. Ramirez dijo que, como DJ, se presentaba como Lisa G.

Izurieta envió la noche del miércoles un correo electrónico a The Associated Press en que decía, "Kansas City estaba en la cima del mundo y cuando todo esto ocurrió, se detuvo".

La KKFI publicó un comunicado en su página de Facebook donde confirmaba la muerte de Lopez-Galvan "con sincera tristeza y el corazón extremadamente abatido y destrozado". La estación instó a las personas a ponerse en contacto con la policía si creían haber visto algo.

La estación de radio también compartió una foto que Lopez-Galvan tenía al inicio de su página de Facebook, que parecía ser de una celebración.

En ella, Lopez-Galvan aparece con su familia. Su esposo sonreía, ella reía y su hija adolescente estaba en medio de los dos. Su hijo estaba al lado de ella, y todos se abrazaban entre sí. Los dos hijos también reían.

"Este acto sin sentido le ha arrebatado a una hermosa persona a su familia y a esta comunidad de KC", lamentó la estación de radio.

Izurieta y Ramirez dijeron que las raíces de Lopez-Galvan en Kansas City eran profundas. Su padre fundó el primer mariachi de la ciudad, llamado Mariachi México, en la década de 1980, dijeron, y la familia es conocida y está activa en la comunidad latina. Su hermano, Beto Lopez, es director ejecutivo de los Guadalupe Centers, que proporcionan servicios a la comunidad y dirigen escuelas chárter para la comunidad latina.

Lopez-Galvan y sus dos hijos asistieron a Bishop Miege, una secundaria católica en un suburbio del lado de Kansas, y trabajó durante años como empleada en un departamento de policía de esa localidad.

"Este es otro ejemplo de un ser humano real y amoroso cuya vida terminó trágicamente en un acto sin sentido", dijo Beto Lopez el jueves en una entrevista con "Good Morning America" de ABC.

Izurieta dijo que el trabajo con empresas de dotación de personal, que consiste en poner en contacto a los trabajadores con empresas fabricantes, le venía bien a Lopez-Galvan. Ella dirigía una sucursal en el lado de Kansas antes de dejar el cargo por otro similar.

Cuando las empresas buscan empleados, la empresa de dotación de personal asigna a las sucursales la tarea de encontrarlos. Lopez-Galvan dirigía a su personal pero, dice Izurieta, "siempre arrimaba el hombro si veía una gran carga de personas".

Izurieta describió a Lopez-Galvan como alguien con "un corazón desinteresado" y "muy generosa". Recordó que en 2022, había una compañera de trabajo embarazada que no parecía tener muchos amigos en el área, por lo que Lopez-Galvan le organizó una fiesta de bienvenida para el futuro bebé.

Ahora, sus familiares y amigos planean organizar una vigilia u homenaje para honrar a Lopez-Galvan.

"Ella es el tipo de persona que saltaría enfrente de una bala por cualquiera, esa era Lisa", dijo Izurieta. "Aún tratamos de averiguar lo que pasó y cómo pasó. Pero algunos de nosotros pensamos que ella sería la persona que se habría puesto enfrente de quien fuera, ya sabes, sólo para salvar una vida".

Estos son algunos fragmentos del perfil de Lisa Lopez-Galvan escrito por Joe Arce y Corey Crable y publicado en la página de Facebook de Kansas City Hispanic News:

“La DJ local conocida como Lisa G vivió a la sombra de su padre durante años. Después de todo, es muy conocido en la comunidad tanto por su trabajo como por su vida como músico. Pero en los últimos años, López-Galván, copresentadora del programa semanal Taste of Tejano en KKFI Radio 90.1 FM, dice que ha logrado hacerse un nombre, independientemente de su padre.

“Lopez-Galvan creció en un hogar musical, donde recuerda que su padre escuchaba música tejana, mariachi y big band. Cuando era niña, dice que no apreciaba el arte detrás de esos géneros musicales, pero ahora los ama tanto como él.

“Crecería en eventos de DJ en toda el área, haciéndose un nombre como una DJ talentosa que retribuye a su comunidad”.

“también le da crédito a su padre por su éxito y agrega que se siente orgullosa de sí misma por poder establecerse un nombre en la industria: ‘Ya me preguntan: 'Oye, ¿eres el padre de Lisa?'”, dice López-Galván, riendo. "Solo quiero agradecerle, porque si no fuera por él y la música que escuché cuando era niño, no tendría esta pasión por la música’”.