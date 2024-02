Gatito Curiel cayó por nocaut técnico ante Sivenanthi y perdió el título mundial minimosca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de “Campeones de la Guelaguetza”, en Oaxaca, Adrián “Gatito” Curiel no hizo valer su papel de favorito y perdió el campeonato mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Sivenanthi Nontshinga. En el décimo episodio el réferi paró la pelea tras un ataque que aprecia no encontrar fin por parte del sudafricano al mexicano.

Seis mil almas se dieron cita en el Auditorio Guelaguetza para un recital de boxeo, en donde el platillo principal fue la pelea entre el Gatito Curiel (con pantaloncillo rojo y vivos dorados) y Nontshinga (con pantaloncillo blanco). Adrián subió al cuadrilátero con la canción de “El rey”, en la voz de Vicente Fernández. “Pero sigo siendo el rey”, lo que pudo ser un presagio del final de la noche para el mexicano se convirtió en una pesadilla.

La campanada inicial sonó a las 21:45 horas. En el primer asalto Nontshinga demostró que no le intimidaba ser visitante ni el público y salió al ataque, sin especulaciones. Sin embargo, Curiel aguantó las combinaciones del rival. El sudafricano siempre se mantuvo cerca y Adrián no encontró manera alguna de contrarrestar esa estrategia.

En el segundo episodio Sivenanthi quiso mantenerse nuevamente cerca, pero el Gatito consiguió moverse y castigar la zona hepática del sudafricano, además de lograr combinaciones que lo encerraron en las cuerdas. Comenzó a trabajar la pelea y a encontrarse más cómodo. En la tercera campanada, Adrián controló por completo al retador sin permitirle correr.

Fue en el cuarto asalto cuando el cansancio de Nontshinga resultó evidente, pues al verse superado optó por engancharse al campeón mundial para evitar mayor castigo. La pelea transitó con golpes cortos debido a que ambos pugilistas no se despegaron uno del otro. El grito de “¡México, México, México!” retumbó en el Auditorio Guelaguetza al iniciar el quinto episodio, y con ese mismo ímpetu Curiel fue en busca de su rival, quien se mantuvo cerca para evitar algún golpe que lo enviara a la lona.

En el sexto y séptimo round la historia no cambió mucho. El mexicano proponiendo y el nacido en El Cabo Oriental recibiendo golpes en las cuerdas. En el octavo, Nontshinga mostró mayor agresividad y dio un derechazo que hizo tambalear al local, pero las piernas aguantaron y no cayó. En el noveno, el sudafricano repitió la dosis y mandó a las cuerdas a Curiel, pero éste abrazó a su rival para evitar tocar la lona.

El décimo episodio resultó ser el último. Sivenanthi no dejó respirar al Gatito y se lanzó al frente con un ataque avasallador. El sudafricano no dejó salir de la cuerdas a Curiel y cuando el ataque parecía no encontrar fin, fue el réferi quien terminó por detener la pelea. Nontshinga se proclamó campeón mundial minimosca por nocaut técnico.