Paola Espinosa dice estar lista para dirigir la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paola Espinosa, exclavadista mexicana y medallista olímpica, fue cuestionada sobre si, en algún momento, estaría dispuesta a ser la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade. La exatleta respondió que sí, y que siempre pondría por delante a los deportistas, así como a los doctores y entrenadores.

“Pues claro, claro que se levanta la mano en cualquier momento y todo. No sé si se dé (dirigir a la Conade). Ojalá y se dé. Y si no, mira, el mensaje que yo quiero dejar es que, si estoy ahí, lo trataré de hacer lo mejor posible. Escuchando a mis compañeros atletas, a entrenadores, a doctores, que tanto hacen falta que los escuchen. Y si no, también, de una u otra manera, siempre estaré apoyando al deporte”, declaró Espinosa.

La exclavadista también comentó que lamenta la manera en que la gente de pantalón largo ha manejado a la Conade. Señaló que los deportistas se merecen lo mejor debido a que están cumpliendo con entregar resultados positivos.

Paola Espinosa levanta la mano uD83DuDE4BuD83CuDFFB???



¿Le gustaría dirigir la Conade? Sabe que no se han hecho las cosas bien en la actal administración uD83DuDE31



uD83DuDCF9 @Guille_Aboga10 pic.twitter.com/Zl4ByWS8Oh — Esto en Línea (@estoenlinea) February 15, 2024

El pasado 26 de enero, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), reveló que se aprobó la candidatura de Paola Espinosa como diputada federal por el distrito electoral que comprende Guadalajara, Jalisco.