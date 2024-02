Tras pesaje, “Gatito” Curiel y Nontshinga están listos para su pelea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, fue el escenario de la ceremonia de pesaje del pugilista mexicano Adrián “Gatito” Curiel y del sudafricano Sivenanthi Nontshinga este jueves 15 de febrero.

El nacido en el Estado de México, quien defenderá el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) del campeonato mundial minimosca, se mostró seguro al momento de subir a la báscula y su confianza se vio acompañada por el registro, pues marcó un peso de 107.4 libras. Mientras que Nontshinga no se quedó atrás y, con la intención de la revancha, marcó 107.9 libras en la báscula.

La pelea bautizada como “Campeones de la Guelaguetza” se realizará este viernes 16 de febrero en el Auditorio de la Guelaguetza en Oaxaca. En noviembre de 2023, ambos pugilistas se enfrentaron por el título minimosca y el “Gatito” noqueó al sudafricano en el segundo asalto.

Adrián Curiel llega a esta batalla ostentando 24 victorias (cinco por nocaut), cuatro derrotas y un empate. Mientras que Sivenanthi Nontshinga subirá al cuadrilátero registrando 12 triunfos (nueve por la vía del cloroformo y una derrota, precisamente ante el mexicano).

Además de este duelo, el cual será el plato principal, en la cartelera se encuentran: Mauricio Lara vs. Daniel Lugo; Arturo Cárdenas vs. Ernesto García; Sergio Chirino vs. Denis Contreras; Bryan Rivera vs. Jonathan Rojas y Julio Porras vs. Aarón Guerrero.